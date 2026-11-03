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Triệu tập nữ tài xế chèn ép, tông ngã thai phụ 6 tháng

| | Sống

Sau khi liên tục chèn ép xe máy, nữ tài xế lái ô tô còn đâm vào đuôi xe khiến người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 6 ngã xuống đường. Công an phường Lào Cai đã mời nữ tài xế lên làm việc để làm rõ vụ việc.

Ngày 3/11, đại diện UBND phường Lào Cai thông tin, công an phường Lào Cai đã mời nữ tài xế lái ô tô Vinfast VF3, có hành vi chèn ép, tông một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Hoàng Liên đến trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 2/11, mạng xã hội xuất hiện video tài xế ô tô nhãn hiệu VinFast VF3 liên tục có hành vi chèn ép, đâm ngã một người xe máy trên đường Hoàng Liên phường Lào Cai.

Hình ảnh lái xe VinFast VF3 cố tình đâm ngã xe máy phía trước. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip xuất hiện hình ảnh ô tô chèn ép và đâm ngã người đi xe máy. Bức xúc, người lái xe máy lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ tranh cãi thì bị một nam thanh niên lao ra định hành hung. Nữ tài xế ô tô cũng ra khỏi xe, xô đẩy người đi xe máy.

Trao đổi với phóng viên, anh Mai Văn Chương (SN 1988, ở phường Cam Đường) cho biết người đi xe máy là vợ anh và chị đang mang thai tháng thứ 6.

Theo anh Chương, khoảng 14h50 ngày 1/11, vợ anh là chị P.T.T. (SN 1990) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Hoàng Liên thì suýt xảy ra va chạm giao thông với một ô tô nhãn hiệu VinFast VF3 mang BKS 24A-376.xx.

Ô tô chèn ép khiến xe máy phải trèo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh cắt từ clip.

"Lúc đó chiếc ô tô con rẽ bất ngờ từ chỗ đỗ xe ra đường chính nhưng không xi nhan, việc này khiến vợ tôi suýt đâm phải. Vợ tôi có nhìn tài xế rồi di chuyển tiếp. Sau đó, tài xế ô tô đuổi theo và liên tục chèn ép. Khi tới trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại, vợ tôi bị tài xế ép dừng rồi xảy ra vụ việc như trong clip", anh Chương kể.

Ngay sau đó, anh Chương đã đưa vợ nhập viện Sản nhi Lào Cai để kiểm tra đồng thời lên công an phường Cam Đường để trình báo sự việc.

Theo Văn Đức - Thành Đạt

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