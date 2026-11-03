Clip gây phẫn nộ: Nữ tài xế ô tô liên tục chèn ép, tông ngã một phụ nữ mang bầu 6 tháng

Mới đây, trên mạng xã hội chía sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 chiếc ô tô VF3 tông vào xe máy điện phía trước do 1 người phụ nữ đang mang thai điều khiển đang khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sau khi xảy ra tranh cãi giữ người phụ nữ đi xe máy và những người ngồi trong ô tô thì tài xế lái ô tô tiếp tục đuổi theo vào đâm thẳng vào đuôi xe máy, khiến người phụ nữ đi xe máy lảo đảo ngã ra đường.

Bực tức vì bị đâm trúng, người lái xe máy lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ. Một nam thanh niên ngồi ghế phụ lao ra định hành hung người đi xe máy. Sau đó, nữ tài xế ô tô cũng lao ra khỏi xe và xô đẩy người đi xe máy.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lao vào căn ngăn. Nữ tài xế ô tô sau đó đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến sự việc trên trao đổi với báo Dân trí, anh Mai Văn Chương (SN 1988, ở phường Cam Đường) - người đăng tải đoạn clip - cho biết nạn nhân trong vụ việc chính là vợ anh và đang mang bầu 6 tháng.

Theo anh Chương, khoảng 14h50 ngày 1/11, vợ anh là chị P.T.T. (SN 1990) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Hoàng Liên thì suýt xảy ra va chạm giao thông với một ô tô nhãn hiệu VinFast VF3 mang BKS 24A-376.xx.

"Lúc đó chiếc ô tô con rẽ bất ngờ từ chỗ đỗ xe ra đường chính nhưng không xi nhan, việc này khiến vợ tôi suýt đâm trúng ô tô. Sau đó, vợ tôi có nhìn tài xế ô tô một cái rồi lái xe di chuyển tiếp", anh Chương kể.

Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông cho hay, sau đó nữ tài xế ô tô bất ngờ lao lên và liên tục chèn ép vợ anh cả một quãng đường dài. Khi tới trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại gần ngã tư đèn đỏ, nữ tài xế ô tô đã ép vợ anh dừng hẳn lại rồi 2 bên xảy ra tranh cãi.

"Sau khi liên tục chèn ép khiến vợ tôi không thể di chuyển, cả 2 bên xảy ra tranh cãi. Vợ tôi sau đó đã phải lái xe máy lên vỉa hè để di chuyển. Khi vợ tôi đang dừng chờ đèn đỏ thì người lái ô tô tiếp tục đuổi theo và tông thẳng vào xe máy khiến vợ tôi ngã ra đường", anh Chương cho hay.

Cũng theo anh Chương, sau sự việc, vợ anh phải nhập viện điều trị do bị ảnh hưởng tới cháu bé trong bụng.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Lao động, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Lào Cai xác nhận, Công an phường đã mời làm việc nữ tài xế điều khiển ô tô VinFast VF3 có hành vi chèn ép, tông xe máy do một phụ nữ điều khiển trên đường Hoàng Liên.

Vụ việc xảy ra ngày 1/11, hiện nguyên nhân đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.