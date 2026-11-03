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Bắt giữ Hoàng Thị Nhung 69 tuổi

| | Xã hội

Hoàng Thị Nhung bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP Hà Nội mới đây cho biết, trong một tuần, từ ngày 8 đến 14/10/2026, Công an xã Phú Xuyên bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; đã khởi tố 5 vụ án, 7 bị can theo quy định.

Cụ thể, ngày 8/10, bắt Nguyễn Quốc Huy (sinh ngày 22/10/1994, trú tại thôn Mỹ Lâm) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,171 g Methamphetamine. Tiếp đó, ngày 9/10, lực lượng chức năng bắt Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1977, trú tại thôn Khôn Thôn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Hoàng Thị Nhung (còn gọi là Bé Chấu, sinh năm 1957, cùng trú tại thôn Khôn Thôn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4,804 g heroin.

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Đối tượng Nguyễn Cao Cường và Hoàng Thị Nhung. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 12/10, Công an xã bắt Hoàng Đức Nhung (sinh năm 1971, trú tại thôn Cổ Châu) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 13/10, bắt Phan Công Hùng (sinh năm 1986, trú tại thôn Phong Triều) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,233 g heroin. Ngày 14/10, bắt Tạ Quang Ngọc (sinh năm 2001) và Lâm Hồng Minh (sinh năm 2004), cùng trú tại thôn Nam Quất, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Ngọc; thu giữ 0,113 g Methamphetamine.

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Hai đối tượng Lâm Hồng Minh và Tạ Quang Ngọc. Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 05 vụ án, khởi tố 7 bị can Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Cao Cường, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Đức Nhung, Phan Công Hùng, Tạ Quang Ngọc và Lâm Hồng Minh về các hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại các Điều 249, 251, 255 và 256a Bộ luật hình sự.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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