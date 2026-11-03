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Giám đốc sở được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

| | Xã hội

Sáng 3/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Lê Hà Luân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Hà Luân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Kết quả, ông Lê Hà Luân đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng ông Lê Hà Luân (thứ 4 từ trái sang) và ghi nhận những đóng góp của ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ảnh: Trần Thi

Ngay sau đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp xác nhận kết quả bầu và giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng phê chuẩn theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất cho ông Tô Hoàng Khương thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ông Tô Hoàng Khương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ (Đồng Tháp), nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Hòa Hội

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