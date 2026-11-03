Tất cả người dân cả nước chú ý quy định mới nhất về cư trú sắp áp dụng từ 15/11

Ngày 15/11/2026, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Điểm nhấn đáng chú ý là sự điều chỉnh tại Điều 14 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 44 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) về trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú.

Danh mục giấy tờ tùy thân hợp lệ khi làm thủ tục lưu trú

Theo quy định mới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, homestay...) khi tiếp đón khách bắt buộc phải kiểm tra một trong các loại giấy tờ tùy thân sau đây: Thẻ căn cước; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu; Thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài); Các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân kèm ảnh do cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Điểm mới đáng chú ý: So với quy định trước đây, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP đã chính thức bổ sung "thẻ căn cước" và loại bỏ giấy chứng minh nhân dân ra khỏi danh mục liệt kê, đồng thời chuẩn hóa danh mục theo đúng hệ thống pháp luật về căn cước hiện hành.

Quy định xử lý đối với khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân

Nghị định mới tiếp tục thể hiện sự linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý cư trú: Trường hợp khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú vẫn được phép bố trí phòng nghỉ cho khách.

Tuy nhiên, ngay sau khi bố trí phòng, chủ cơ sở hoặc người quản lý bắt buộc phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn để phối hợp quản lý và kiểm tra theo quy định.

Quy định này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú và nhu cầu thực tế của khách hàng, vừa siết chặt trách nhiệm khai báo, quản lý nhân khẩu, phòng ngừa từ sớm các nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở.