Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý quy định bị bãi bỏ từ 15/12

Từ ngày 15/12/2026, Thông tư số 158/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành chính thức có hiệu lực, trong đó quy định bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 04/2021/TT-BTC (vốn là văn bản hướng dẫn chi tiết về phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm và Quỹ bảo hiểm xe cơ giới theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP).

Việc bãi bỏ này khiến những người dân sở hữu ô tô, xe máy thắc mắc liệu chính sách bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc có bị chấm dứt hay không?

Bãi bỏ Thông tư 04/2021/TT-BTC

Theo nội dung tại Thông tư 158/2026/TT-, toàn bộ các quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BTC sẽ chính thức hết hiệu lực áp dụng từ thời điểm ngày 15/12/2026. Các nội dung chính từng được quy định tại Thông tư 04 bao gồm:

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Về phí bảo hiểm: Mức phí bảo hiểm bắt buộc TNDS áp dụng cho từng loại phương tiện (như 55.000 - 60.000 đồng đối với mô tô hai bánh; 437.000 đồng đối với ô tô dưới 6 chỗ không kinh doanh vận tải; 794.000 đồng đối với ô tô từ 6 - 11 chỗ không kinh doanh vận tải,...).

Về mức trách nhiệm bảo hiểm: Mức chi trả tối đa đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn; thiệt hại về tài sản là 50 triệu đồng/vụ đối với xe mô tô/xe gắn máy và 100 triệu đồng/vụ đối với ô tô, máy kéo.

Về Quỹ bảo hiểm xe cơ giới: Các quy định về tỷ lệ chi, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, công tác lập dự toán, quyết toán cũng như quy trình chi hỗ trợ nhân đạo và hoàn trả tiền tạm ứng bồi thường.

Bãi bỏ Thông tư 04 không đồng nghĩa với việc chấm dứt bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

Một điểm cốt lõi cần khẳng định rõ là: Việc bãi bỏ Thông tư 04/2021/TT-BTC không đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Nghĩa vụ tham gia loại hình bảo hiểm này vẫn được lập pháp hóa và bảo đảm bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác. Cụ thể, điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 quy định rõ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong những loại hình bảo hiểm bắt buộc được pháp luật bảo vệ và bắt buộc triển khai.

Do đó, nghĩa vụ mua bảo hiểm của chủ phương tiện khi tham gia giao thông vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý, hoàn toàn không phụ thuộc vào việc Thông tư 04 bị bãi bỏ. Việc tham gia bảo hiểm và giải quyết bồi thường trong thời gian tới sẽ cần tuân thủ theo các văn bản pháp luật thay thế hoặc các quy định hiện hành có hiệu lực áp dụng tại từng thời điểm.