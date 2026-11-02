Từ vụ bay lắc tại chung cư The Sóng ở TP.HCM, công an bắt 23 người

Ngày 1/11, Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 23 đối tượng để điều tra về các tội "Sử dụng, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy".

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 3h ngày 3/10, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) kiểm tra một căn hộ tại chung cư The Sóng số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu. Qua kiểm tra, công an phát hiện có Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi nghi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, cả 4 đều dương tính với chất ma túy. Hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy tại căn hộ và mua ma túy từ một đối tượng khác.

Mở rộng, công an phát hiện thêm 4 người Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy; Đồng thời, tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 22 người có liên quan để xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian không quá 3 ngày, công an đã mở rộng điều tra, truy xét, triệu tập tổng cộng 30 người liên quan.