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Tất cả người dân trên cả nước chú ý giá điện mới nhất được áp dụng từ hôm nay 1/11

| | Xã hội

EVN chốt giảm giá bán lẻ điện bình quân từ hôm nay 1/11.

Giá điện giảm 2% từ 11/11

Vào tối ngày 31/10/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức công bố quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng bắt đầu từ ngày 01/11/2026.

Cụ thể, từ ngày 01/11/2026, mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ giảm 2% so với mức hiện hành, chính thức xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT).

Song song với quyết định điều chỉnh của EVN, Bộ Công Thương cũng đã ban hành quyết định mới quy định chi tiết về biểu giá bán điện áp dụng cho các nhóm khách hàng sử dụng điện cũng như các đơn vị bán lẻ điện trên toàn quốc, đồng bộ có hiệu lực từ ngày 01/11.

Việc điều chỉnh giảm giá điện lần này được thực hiện bám sát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Theo đại diện EVN, tập đoàn đã khẩn trương rà soát, tính toán và tối ưu hóa, tiết kiệm triệt để mọi khoản chi phí trong quá trình vận hành để đưa ra phương án điều chỉnh giá điện phù hợp. Động thái này mang ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tháo gỡ khó khăn, giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Đã triển khai toàn quốc 12 dịch vụ công ngành điện trên VNeID

Trước đó, ngày 24/10, Cổng TTĐT Chính phủ cho biết thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khẩn trương triển khai nhiều công việc liên quan với mục tiêu cung cấp các dịch vụ điện trên ứng dụng VNeID, góp phần đa dạng hóa các kênh tiếp cận dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình sử dụng dịch vụ điện.

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan của EVN hoàn thành kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID.

Theo thông tin vừa được EVN phát đi, các dịch công này gồm:

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thay đổi lớn nhất từ hôm nay 24/10 - Ảnh 1.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thay đổi lớn nhất từ hôm nay 24/10 - Ảnh 2.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Theo Thái Hà

vietnamdaily

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