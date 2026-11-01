Khởi tố giám đốc nhà máy SN 1992

Ngày 28/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố Huỳnh Quốc Khánh (sinh năm 1992, trú tại khu phố 8, An Thới, đặc khu Phú Quốc) và Phan Minh Thìn (sinh năm 1988, trú tại khu phố 4, An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Hình ảnh 2 đối tượng Huỳnh Quốc Khánh và Phan Minh Thìn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Tập kết phế phẩm bê tông không đúng quy định

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 14/9/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện vụ việc có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường tại đặc khu Phú Quốc. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Quốc Khánh là Giám đốc nhà máy, trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm tại Công ty CPCKBTNT2 – Chi nhánh Suối Lớn, thuộc tổ 1, khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc.

Trong quá trình sản xuất, Khánh cho tập kết chất thải rắn công nghiệp là phế phẩm bê tông thành đống trên một thửa đất trống trong khuôn viên công ty. Khu vực tập kết không có nền chống thấm, mái che và gờ chắn xung quanh. Số chất thải này cũng không được thu gom, xử lý theo quy định.

Sau đó, Khánh bán số phế phẩm bê tông trên cho Phan Minh Thìn với giá 20.000 đồng/m³. Theo thông tin điều tra, Thìn mua số chất thải này để vận chuyển đến các địa điểm khác, phục vụ việc đổ thải và san lấp mặt bằng.

Vận chuyển 1.900 tấn chất thải đến hai địa điểm

Cơ quan điều tra xác định, trong hai ngày 14 và 15/8/2026, Phan Minh Thìn thuê ông Lê Đình Giáp (sinh năm 1984, trú tại khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc) vận chuyển tổng cộng 1.900 tấn chất thải công nghiệp.

Số chất thải được đưa đến hai thửa đất, gồm một địa điểm thuộc tổ 13A, khu phố 12, Dương Đông và một địa điểm thuộc tổ 11, khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc. Mục đích của việc vận chuyển là đổ thải, san lấp mặt bằng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của những cá nhân có liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết sẽ xử lý các cá nhân theo quy định pháp luật khi có căn cứ.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường. Các đơn vị cần thực hiện việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định, không tùy tiện đổ thải hoặc sử dụng chất thải để san lấp mặt bằng.

Nguồn: Công an tỉnh An Giang

Hân Ly