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Tạm giữ hình sự Giáp Trường Giang SN 1997

| | Xã hội

Đối tượng bị bắt giữ vì có liên quan đến ma túy.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Giáp Trường Giang, sinh năm: 1997, ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Liên quan đến vụ việc, đối tượng V. Th. T. T., (sinh năm: 1998) ngụ ấp An Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai đang bị Công an xã Bình Minh lập hồ sơ sử dụng trái phép chất ma túy.

T - Ảnh 1.

2 đối tượng cùng tang vật lúc mới bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, Công an xã Bình Minh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số tại đường Tân Bắc 42, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai do Giáp Trường Giang và T. (là bạn gái của Giang) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ của Giang.

Tại hiện trường Công an phát hiện 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, trong nỏ thuỷ tinh bám dính chất màu đen, 01 gói nylon chứa ma túy đá do Giang cất giấu.

Tiếp tục kiểm tra tại phòng khách của Giang phát hiện trên kệ bếp có 01 gói nylon chứa ma túy do Giang để tại đây.

Qua đấu tranh Giang đã thừa nhận hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc sau đó, Công an xã Bình Minh lập hồ sơ bàn giao để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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