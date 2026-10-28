Tất cả người dân trên cả nước chú ý đề xuất mới nhất về giá điện, áp dụng ngay từ tháng 11

Chỉ đạo khẩn trương xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện

Ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng để xem xét các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy an sinh xã hội.

Theo kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Các phương án này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá nhằm hỗ trợ đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến, trong đó Bộ Công Thương sẽ là cơ quan chủ trì xử lý để đáp ứng tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11/2026, đồng thời kịp thời trình cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Tiến tới áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc mới

Bộ Công Thương mới đây đã bắt đầu lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 5 bậc cùng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới.

Liên quan đến cơ cấu giá điện, Quyết định 14/2025 đã quy định thu gọn biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách tiêu thụ giữa các bậc. Tuy nhiên, do vướng điều khoản chuyển tiếp gắn liền với thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo (trong bối cảnh giá điện chưa đổi từ giữa năm ngoái), quy định này vẫn chưa thể đưa vào thực tế.

Hiện tại, giá điện sinh hoạt lũy tiến vẫn áp dụng theo 6 bậc cũ (mức thấp nhất 1.984 đồng và cao nhất 3.460 đồng/kWh, chưa gồm VAT, với giá bình quân 2.204,07 đồng/kWh). Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bộ, ngành sửa đổi Quyết định 14/2025 theo hướng bỏ điều khoản chuyển tiếp, qua đó sớm ban hành giá bán lẻ chi tiết theo cơ cấu mới ngay khi có hiệu lực, đáp ứng kiến nghị của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Đánh giá tác động khi chuyển sang biểu giá 5 bậc:

Mặc dù mức giá bình quân vẫn giữ nguyên ở mức 2.204,07 đồng/kWh, cách phân chia bậc thang mới sẽ giúp khoảng 94% số hộ gia đình (tiêu thụ 73% tổng lượng điện sinh hoạt) được giảm tiền điện so với biểu giá 6 bậc cũ.

Các hộ tiêu thụ dưới 777 kWh/tháng dự kiến trả ít tiền hơn; trong đó hộ dùng khoảng 400 kWh/tháng được hưởng mức giảm lớn nhất (khoảng 3,6%, tương đương 38.500 đồng, tính theo thuế VAT 8%).

Điểm cân bằng giữa hai biểu giá nằm ở mức 778 kWh/tháng. Các hộ sử dụng vượt mức này (ví dụ bình quân 1.182 kWh/tháng) sẽ phải trả thêm chi phí (khoảng gần 190.000 đồng).

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề nghị sớm đưa vào áp dụng thực tế biểu giá điện mới đối với các trạm sạc và cơ sở kinh doanh lưu trú.