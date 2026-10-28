Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam công nhân ở Vĩnh Long trúng vé số đặc biệt 28 tỷ đồng

| | Xã hội

Mua vé số kiến thiết tại TP.HCM, nam công nhân 39 tuổi về quê Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long) đang về thăm người thân thì hay tin trúng giải đặc biệt 14 vé.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 28/10, ông Lê Hữu Phước, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa đổi 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt có tổng giá trị 28 tỷ đồng cho anh T.T.R. (39 tuổi, ngụ xã Trà Cú).

Theo ông Phước, anh R. làm công nhân tại Quận 12 cũ của TP.HCM. Ngày 26/10, anh R. mua 14 tờ vé số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, vé mang số 472899, mở thưởng ngày 26/10.

14 vé số trúng giải đặc biệt được đại lý đổi thưởng cho nam công nhân 39 tuổi.

Tối cùng ngày, anh R. về quê thăm người thân và hay tin tất cả 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt. Ngày 27/10, anh R. đến đại lý Phước Danh đổi thưởng.

Theo ông Phước, thời gian gần đây đại lý liên tục đổi vé số kiến thiết trúng giải đặc biệt cho người dân tỉnh Trà Vinh.

Liên quan đến khách hàng trúng nhiều tờ đặc biệt của loại hình vé số truyền thống, hai ngày trrước, ông Tô Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quan ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết đã đổi thưởng cho một thanh niên trúng 16 tờ vé số đặc biệt và 144 tờ an ủi.

Theo ông Tuyên, khách hàng sinh năm 1991, quê phường Bạc Liêu đã mua của đại lý này 160 tờ vé số do Công ty Xổ số Hậu Giang phát hành, mở thưởng ngày 24/10. Sau khi mua, khách hàng đã gửi đại lý giữ hộ tất cả những tờ vé số này.

160 tờ vé số trúng 16 tờ đặc biệt và 144 tờ an ủi tại phường Bạc Liêu - Cà Mau.

Đến chiều cùng ngày, đại lý báo tin cho khách hàng trúng 16 tờ độc đắc với 144 tờ an ủi. 16 vé giải đặc biệt có dãy số 361620 và 144 vé giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng.

Sau khi khấu trừ thuế theo quy định, số tiền khách hàng thực nhận khoảng 35,6 tỷ đồng. Số tiền này, đại lý Ngọc Quan chi trả cho khách hàng 2,6 tỷ đồng tiền mặt, còn lại được chuyển khoản.

Đại lý của tôi nhiều lần bán cho khách hàng trúng 16 tờ đặc biệt, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng. Đối với trường hợp khách trúng 16 tờ đặc biệt và 144 tờ an ủi thì đây là lần đầu tiên”, ông Tuyên nói.

Theo DUY KHANG

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý đề xuất quy định mới quan trọng

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý đề xuất quy định mới quan trọng Nổi bật

Người dân có giao dịch từ 5.000 đến 30.000 đồng với nội dung sau chú ý thông báo từ Công an

Người dân có giao dịch từ 5.000 đến 30.000 đồng với nội dung sau chú ý thông báo từ Công an Nổi bật

Bắt "giang hồ mạng” Nguyễn Tấn Thắng SN 1993

Bắt "giang hồ mạng” Nguyễn Tấn Thắng SN 1993

14:39 , 28/10/2026
Luân phiên 'ốp' nạn nhân nạp thêm tiền, cấp dưới của Mr Pips hỏi: 'Chị muốn đau đầu một ngày hay nhiều ngày?'

Luân phiên 'ốp' nạn nhân nạp thêm tiền, cấp dưới của Mr Pips hỏi: 'Chị muốn đau đầu một ngày hay nhiều ngày?'

14:16 , 28/10/2026
Công an bất ngờ kiểm tra lúc 3 giờ sáng, bắt người đàn ông sinh năm 1990

Công an bất ngờ kiểm tra lúc 3 giờ sáng, bắt người đàn ông sinh năm 1990

14:00 , 28/10/2026
Cầu Thăng Long dỡ rào chắn từ đêm 29/10, xe tải trên 2 tấn được lưu thông

Cầu Thăng Long dỡ rào chắn từ đêm 29/10, xe tải trên 2 tấn được lưu thông

13:41 , 28/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên