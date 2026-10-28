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Công an điều tra các tài sản trị giá từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng: Bắt tạm giam Đinh Quốc Anh SN 1995

| | Xã hội

Đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Đinh Quốc Anh (sinh năm 1995, cư trú ấp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long)

Công an điều tra các tài sản trị giá từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng: Bắt tạm giam Đinh Quốc Anh SN 1995 - Ảnh 1.

Đinh Quốc Anh tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an xã Tam Ngãi tiếp nhận tin báo của bà M.T.B.S (sinh năm 1966, cư trú ấp ấp Thông Hòa, xã Tam Ngãi) về việc bị mất một máy xăng, trị giá 2.500.000 đồng; ông L.Q.V (sinh năm 1979, cư trú ấp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi) về việc bị mất một đầu bơm áp suất, trị giá 1.800.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã xác định đối tượng và mời Đinh Quốc Anh làm việc. Tại cơ quan Công an, Quốc Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, trước đây Đinh Quốc Anh đã bị Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh xử phạt cải tạo không giam giữ thời hạn 02 năm về tội trộm cắp tài sản, thời gian chấp hành án từ ngày 01/7/2024 đến 01/7/2026, nhưng đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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