Tất cả người dân dùng mạng xã hội chú ý, thông báo mới nhất từ công an

Công an tỉnh An Giang ngày 27/10/2026 đã ra cảnh giác trước những thông tin đăng tải trên mạng xã hội có nội dung mê tín dị đoan.

‎Theo đó, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội, tình trạng lợi dụng không gian mạng để lan truyền các nội dung mê tín dị đoan có chiều hướng gia tăng, diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Nhiều đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các bài viết, video có nội dung như "xem bói", "soi căn", "coi âm", "gỡ bùa", "gọi hồn - trừ tà"… để thu hút sự tò mò, đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân.

Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên sử dụng cụm từ "An Giang xứ sở thần tiên", "bảy núi An Giang" để gắn vào các bài viết, video có nội dung mê tín dị đoan. Những thông tin này không chỉ làm sai lệch nhận thức, gieo rắc tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng mà còn trực tiếp tác động tiêu cực đến lối sống, nếp nghĩ của giới trẻ, làm suy giảm niềm tin vào các giá trị khoa học, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự của tỉnh.

Vừa qua, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang phát hiện hai tài khoản TikTok "C.X.O.N.C" và "N.N.C" thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, cổ súy hành vi mê tín dị đoan nhằm thu hút người xem và trục lợi. Qua xác minh, Phòng An ninh nội địa xác định anh Đ.M.C, sinh năm 1988 và anh N.T.N, sinh năm 1996, cùng trú tại ấp An Hòa, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang, là chủ hai tài khoản TikTok trên.

Một số trang mạng xã hội đăng tải các bài viết có nội dung mê tín dị đoan - Ảnh: Công an An Giang

Đơn vị đã mời hai người đến cơ quan Công an để làm việc, giáo dục, nhắc nhở. Tại buổi làm việc, anh Đ.M.C và anh N.T.N đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải, chia sẻ trên TikTok và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, bình luận, chia sẻ các nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, phản khoa học, cổ súy hủ tục lạc hậu dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc nội dung có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, thông tin sai sự thật, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Sự chủ động phối hợp của người dân góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm trên không gian mạng, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và bảo đảm an ninh, trật tự.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền mê tín dị đoan, cổ súy hủ tục lạc hậu. Phòng An ninh nội địa sẽ tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.