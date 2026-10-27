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Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuận SN 1995

| | Xã hội

Đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp với Công an phường Tân Hạnh thi hành các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 03 tháng đối với Nguyễn Ngọc Thuận (sinh năm 1995, ngụ khóm 1, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ 05 phút ngày 17/8, ông N.A.L (sinh năm 1983, ngụ khóm Hưng Quới, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy lưu thông hướng từ phường Thanh Đức đến phường Tân Hạnh.

Khi lưu thông đến đường Nguyễn Huệ (phường Long Châu) thì ông L bị một thanh niên chạy từ phía sau tới áp sát dùng chân đạp làm ông L và xe ngã xuống đường. Tiếp tục, đối tượng này dùng hung khí tấn công ông L, thấy vậy ông L bỏ chạy và được người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuận SN 1995 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Người thân ông L đã đến cơ quan Công an trình báo. Qua xác minh, thu thập lời khai và các chứng cứ có liên quan, Cơ quan Công an tiến hành mời Nguyễn Ngọc Thuận lên làm việc. Tại đây, Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận, giữa Thuận và ông L không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước nhưng do lúc đó Thuận nhậu say nên khi trên đường về nhà nghĩ là có người theo dõi đánh mình nên đã ép ngã xe và đánh ông L. Theo Kết luận giám định, tổn thương cơ thể của ông L do Thuận gây ra là 15%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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