Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng ra chỉ đạo mới cho EVN khẩn trương làm ngay một việc trước 1/11/2026

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 theo đúng quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và pháp luật liên quan nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp; báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Bộ Công Thương chủ trì có ý kiến đối với phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN để đáp ứng tiến độ giảm giá điện từ ngày 01/11/2026; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Giang Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Đã về Hà Nội mà bắt người dân quay ngược lại Lào Cai để nộp phạt thì rất bất cập

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Đã về Hà Nội mà bắt người dân quay ngược lại Lào Cai để nộp phạt thì rất bất cập Nổi bật

Bộ trưởng Bộ Công an: Nhiều vụ lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công an: Nhiều vụ lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp Nổi bật

Hải Phòng: Dự kiến đầu tư 8.119 tỷ đồng làm đường Vành đai 3

Hải Phòng: Dự kiến đầu tư 8.119 tỷ đồng làm đường Vành đai 3

17:44 , 27/10/2026
Khởi công từ 16 năm trước, dự án trị giá 3.320 tỷ tại Việt Nam phải dừng thi công suốt 9 năm dù đã hoàn thành 93% khối lượng

Khởi công từ 16 năm trước, dự án trị giá 3.320 tỷ tại Việt Nam phải dừng thi công suốt 9 năm dù đã hoàn thành 93% khối lượng

16:54 , 27/10/2026
Khẩn trương khôi phục thi công Dự án Thủy điện Hồi Xuân ngay trong năm 2026

Khẩn trương khôi phục thi công Dự án Thủy điện Hồi Xuân ngay trong năm 2026

16:45 , 27/10/2026
Chìa khóa vàng giúp Việt Nam trở thành "con hổ" châu Á mới như Hàn Quốc, Singapore, thu nhập bình quân vượt 14.300 USD

Chìa khóa vàng giúp Việt Nam trở thành "con hổ" châu Á mới như Hàn Quốc, Singapore, thu nhập bình quân vượt 14.300 USD

16:14 , 27/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên