Khởi công từ 16 năm trước, dự án trị giá 3.320 tỷ tại Việt Nam phải dừng thi công suốt 9 năm dù đã hoàn thành 93% khối lượng

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Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, đề nghị khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý Dự án Thủy điện Hồi Xuân.

Theo đó, Dự án Thủy điện Hồi Xuân, có công suất 102MW đã thực hiện khoảng 93% khối lượng nhưng dừng thi công kéo dài do chủ đầu tư không thu xếp được nguồn vốn.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã vùng dự án phối hợp với chủ đầu tư rà soát khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, hoàn trả công trình còn lại, chuẩn bị sẵn các thủ tục để triển khai ngay khi phương án xử lý Dự án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại Thông báo số 531/TB-VPCP ngày 17/10/2026 và Công văn số 10970/VPCP-CN ngày 22/10/2026, Thủ tướng Chính phủ xác định bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2027 và các năm tiếp theo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu các dự án nguồn điện có trong quy hoạch phải đưa vào vận hành đúng tiến độ; Bộ Công Thương đã đưa Dự án vào danh mục nguồn điện cần ưu tiện đầu tư giai đoạn 2026 - 2028, với mốc vận hành tháng 12/2027 tại Công văn số 8583/BCT-ĐL ngày 19/10/2026.

Để đạt mốc này, các hạng mục còn lại và các công trình bồi thường, tránh ngập vùng lòng hồ phải được thi công ngay trong mùa khô 2026 - 2027; nếu không đảm bảo tiến độ này, thời điểm tích nước, phát điện sẽ phải lùi ít nhất 1 năm, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư và chậm có nguồn thu để trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện hỗ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý Dự án trong tháng 10/2026, nhằm khôi phục thi công Dự án trong mùa khô 2026 - 2027 và phát điện trong năm 2027.

Văn bản gửi Bộ Tài chính nêu rõ, ngay sau khi phương án được quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và nhà đầu tư tiếp nhận Dự án, giải quyết trong thời gian ngắn nhất các thủ tục thuộc thầm quyền của tỉnh về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm đưa Dự án đi vào vận hành, phát điện.