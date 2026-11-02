Bỏ đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến bộ phận cơ thể, hiến xác

Nội dung trên được nêu trong dự thảo báo cáo của Chính phủ tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Theo chương trình, dự án luật trên sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào sáng mai (2/11).

Trước đó, tại dự thảo trình Quốc hội sáng 21/10, Chính phủ đề xuất mở rộng nguồn hiến gắn với kiểm soát chặt chẽ điều kiện người hiến với điểm mới đáng chú ý là người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn.

Dự án luật quy định người dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống. Trong đó, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi hiến cho người là thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Dự thảo cũng đưa ra các quy định chặt chẽ trong trường hợp này.

Các bác sĩ thực hiện ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn sau đó đã gây tranh luận với nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận.

Tiếp thu ý kiến, tại báo cáo ngày 1/11 gửi đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo theo hướng chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên được bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình.

Đồng thời bỏ quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và quy định việc đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký của người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của người đại diện.

Do đó các vấn đề về hủy đăng ký, ý kiến khác nhau giữa người dưới 18 tuổi và người đại diện không còn phát sinh.

Dự án luật này sẽ được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào sáng 2/11.