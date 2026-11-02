Vụ án Hoàng Hường: Lập hàng chục công ty, 55 hộ kinh doanh để phân tán doanh thu

Từ việc xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến, thành lập hàng chục công ty đến việc nhờ nhân viên, người thân đứng tên hộ kinh doanh, các đối tượng trong vụ án Hoàng Hường đã tổ chức hoạt động kinh doanh với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng không kê khai đầy đủ, trung thực với cơ quan thuế. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Từ nhân viên nhà thuốc đến Tổng giám đốc doanh nghiệp đình đám

Hoàng Thị Hường, SN 1988, (quê ở Phú Thọ), thường được biết đến với tên Hoàng Hường, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội. Trước khi bị bắt, cô ta trú ở biệt thự thuộc phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Hường học dược, từng đi bán thuốc thuê cho các nhà thuốc, đến năm 2010, cô ta bắt đầu kinh doanh bằng việc mở chuỗi nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội. Cùng năm đó, Hường cưới chồng là Phạm Thành Phương, SN 1983. Đến năm 2016, Hường và Phương ly hôn nhưng vẫn ở cùng nhau. Đến năm 2017, Hoàng Hường và chồng cũ là Phạm Thành Phương mở 2 phòng khám nha khoa lấy tên là Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đến tháng 8/2021 (thời điểm dịch COVID), Hường thấy mô hình bán hàng online trên mạng xã hội phát triển nên Hường bắt đầu livestream bán nước súc miệng, đạt doanh số cao.

Được khoảng 10 ngày sau thì Nguyễn Thị Tường An (SN 1993), trú ở đường Vũ Miên, Yên Phụ, Hà Nội gọi điện thoại cho Hường đề nghị hợp tác kinh doanh, An là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chuyên tìm kiếm KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) để quảng bá sản phẩm và phân chia lợi nhuận. Theo đó, An có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ Hường xây dựng hệ thống quản lý, tuyển dụng nhân sự và tổ chức hoạt động kinh doanh.

Để tổ chức hoạt động, An tư vấn thành lập doanh nghiệp nhưng nhờ người khác đứng tên nhằm tránh ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân Hường. Theo đó, Hường thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, nhờ Phạm Thành Phương đứng tên. Phương là chồng của Hường, hai người đã ly hôn từ năm 2016 nhưng vẫn sống chung với nhau. Sau đó, các đối tượng tiếp tục nhờ nhiều nhân viên khác đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Hoàng Hường lúc bị bắt.

An cũng trực tiếp tuyển dụng các vị trí quản lý quan trọng như quản lý marketing, nhân sự, kế toán trưởng, từng bước hình thành bộ máy điều hành hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, thay vì để doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị vận chuyển, các đối tượng sử dụng tư cách cá nhân để ký hợp đồng, nhằm tránh việc doanh thu bán hàng được báo cáo đầy đủ về doanh nghiệp.

Hệ thống bán hàng được quản lý thông qua phần mềm PushSale. Khi khách hàng đồng ý mua sản phẩm, số điện thoại của khách hàng sẽ tự động hiển thị trên hệ thống, nhân viên tiếp tục liên hệ để xác nhận đơn hàng. Tiền bán hàng được thu thông qua các đơn vị vận chuyển.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định trong giai đoạn 2021-2022, các đối tượng đã để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế số tiền khoảng 1.600 tỷ đồng.

Nhiều thủ đoạn để che giấu trốn thuế

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng tiếp tục thành lập hơn 10 công ty. Đến tháng 3/2023, Nguyễn Thị Tường An nghỉ việc do mâu thuẫn với Hoàng Hường. Sau khi An rời đi, doanh số bán hàng sụt giảm do một bộ phận nhân sự đi theo An cũng nghỉ việc.

Đến cuối năm 2023, Hường mời hai nhân viên cũ của An là Nguyễn Thị Thoa (SN 1993) và Hoàng Anh Dũng (SN 1989) quay trở lại làm việc để khôi phục hoạt động kinh doanh. Thoa được giao làm Giám đốc kinh doanh, Dũng làm Giám đốc marketing của toàn hệ thống. Từ đây, hệ thống doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng, với hơn 10 công ty và tiếp tục thành lập thêm các công ty mới.

Đáng chú ý, để tránh việc doanh thu bán hàng không được kê khai, đồng thời hạn chế nghĩa vụ thuế, các đối tượng đã nghĩ ra phương thức thành lập các hộ kinh doanh. Theo tính toán của các đối tượng, hộ kinh doanh chỉ phải chịu mức thuế thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp. Cụ thể, mức thuế được tính gồm 1,5%, trong đó 1% thuế giá trị gia tăng và 0,5% thuế thu nhập, trong khi doanh nghiệp phải chịu mức thuế cao hơn.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng đã nhờ nhân viên, người thân của nhân viên đứng tên thành lập hộ kinh doanh. Mặc dù trên danh nghĩa là các hộ kinh doanh độc lập, nhưng thực chất hoạt động theo sự điều hành, tổ chức của hệ thống kinh doanh Hoàng Hường.

Qua xác minh, đến thời điểm phá án, cơ quan điều tra phát hiện có 55 hộ kinh doanh, trong đó 36 hộ đã có doanh thu và thực hiện kê khai thuế. Tổng doanh thu được 36 hộ kinh doanh kê khai là khoảng 2.100 tỷ đồng, số tiền thuế đã nộp hơn 30 tỷ đồng.

Theo phân tích của cơ quan điều tra, nếu số doanh thu này được kê khai thông qua doanh nghiệp, riêng thuế giá trị gia tăng với mức 8% đã tương đương hơn 160 tỷ đồng, chưa tính 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đến tháng 9/2025, các đối tượng tiếp tục thành lập 18 công ty, trong đó có 14 công ty thực hiện báo cáo thuế. Tuy nhiên, tổng doanh thu các công ty kê khai chỉ hơn 800 tỷ đồng, bởi một phần doanh thu khoảng 2.100 tỷ đồng đã được tách sang các hộ kinh doanh.

Một thủ đoạn đáng chú ý khác được cơ quan điều tra làm rõ là việc các đối tượng sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, một hệ thống được sử dụng để báo cáo với cơ quan thuế; hệ thống còn lại dùng để quản lý các khoản thu, chi thực tế của toàn bộ hoạt động kinh doanh. Sau khoảng 1 năm, các đối tượng mua phần mềm kế toán nội bộ mới, trong đó có phần mềm MISA, đồng thời mua tài khoản mới, khiến dữ liệu cũ bị mất đi. Việc này gây khó khăn cho công tác xác minh, thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Nguyễn Duy Khánh (SN 1991) – kế toán trưởng, em rể của Hoàng Hường, còn lập sổ sách và các file Excel riêng để theo dõi hoạt động thu, chi, doanh thu thực tế.

Để làm rõ hành vi của các đối tượng, Cơ quan điều tra phải tổng hợp dữ liệu, thu thập mã đơn hàng, tập hợp thông tin hàng hóa, đối chiếu doanh thu của từng đơn vị vận chuyển và từng tài khoản ngân hàng. Công việc này kéo dài hơn một năm do khối lượng tài liệu rất lớn, dữ liệu rời rạc, phải kiểm tra, đối chiếu nhiều lần. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng cho rằng việc thành lập nhiều hộ kinh doanh sẽ giúp hoạt động kinh doanh không bị phát hiện việc che giấu doanh thu. Tuy nhiên, thực chất các hộ kinh doanh này không hoạt động độc lập mà được tổ chức, điều hành trong cùng một hệ thống.

Qua điều tra bước đầu, tổng doanh thu bán hàng của hệ thống Hoàng Hường từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2025 được xác định là khoảng 4.600 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng được xác định gồm: Hoàng Thị Hường (SN 1989); Nguyễn Thị Tường An (SN 1993); Hoàng Anh Dũng (SN 1989); Nguyễn Thị Thoa (SN 1993); Nguyễn Hoài Nam (SN 1989), Giám đốc điều hành, em rể của Hường; Nguyễn Duy Khánh (SN 1991), em rể của Hường; Nguyễn Thị Hường (SN 1977), kế toán trưởng.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ số tiền doanh thu thực tế, số tiền đã kê khai, số tiền để ngoài sổ sách và nghĩa vụ thuế phải thực hiện, trên cơ sở kết quả giám định thuế, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

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