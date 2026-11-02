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Bắt giữ Đặng Thị Kim Tuyền 36 tuổi và bạn trai

| | Xã hội

Võ Minh Lễ 33 tuổi hai nhận đã cùng bạn gái là Đặng Thị Kim Tuyền 36 tuổi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Ngày 1/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, trưa ngày 23/10/2026, Công an xã Đại Phước dã kiểm tra, test nhanh ma túy đối với Võ Minh Lễ (33 tuổi; trú tại ấp Phước Lương, xã Đại Phước), kết quả dương tính với methamphetamine. Qua đấu tranh, Lễ khai nhận đã cùng bạn gái là Đặng Thị Kim Tuyền (36 tuổi; trú tại xã Phước An, thành phố Đồng Nai) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Đồng thời, cả hai cùng Võ Thành Phước (35 tuổi; trú tại ấp Phước Lương) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thêm 02 lần trong tháng 9/2026. Lễ tự nguyện giao nộp một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

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Từ trái qua phải các đối tượng: Đặng Thị Kim Tuyền, Võ Minh Lễ, Nguyễn Phước Anh, Huỳnh Phương Duy và Võ Thành Phước. Ảnh: CA TP Đồng Nai

Qua mở rộng điều tra, Công an xã bắt Huỳnh Phương Duy (34 tuổi; tạm trú tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước), tên thường gọi Bo và Nguyễn Phước Anh (31 tuổi; tạm trú tại ấp Phước Lý), tên thường gọi Nhí để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, khám xét tại nơi ở của Duy và Anh, Cơ quan Công an thu giữ 02 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và 02 túi zip chứa tinh thể rắn màu trắng.

Từ việc phát hiện ban đầu, Công an xã Đại Phước tiến hành đấu tranh, truy xét nguồn ma túy, mở rộng xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng có liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Lễ, Đặng Thị Kim Tuyền, Võ Thành Phước, Huỳnh Phương Duy và Nguyễn Phước Anh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định

Trong thời gian tới, Công an xã Đại Phước sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động Nhân dân tích cực tố giác tội phạm; đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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