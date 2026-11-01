Mất 30 triệu vì 'mở ngọc trúng thưởng', suýt bị công an giả lừa tiếp

Ngày 31/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội bằng hình thức mở ngọc trai trúng thưởng, sau đó tiếp tục giả danh công an để lừa những người đang tìm cách lấy lại tiền.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 29/10, đơn vị tiếp nhận trình báo của bà P.T.T. (53 tuổi, trú xã Nghĩa Hành) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Trước đó, bà T. tham gia mua ngọc trai trên trang mạng xã hội có tên "Ngọc Ngà Châu Báu". Tại đây, bà được thông báo trúng thưởng nhưng phải chuyển tiền để hoàn tất thủ tục thanh toán trước khi nhận quà.

Tin lời, bà T. chuyển 30 triệu đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, trang này thông báo bà chuyển khoản sai nội dung, yêu cầu chuyển lại số tiền lớn hơn và không hoàn trả khoản tiền đã nhận.

Không lấy lại được tiền, bà T. tiếp tục tìm đến một tài khoản Facebook sử dụng hình ảnh người mặc trang phục Công an nhân dân, tự xưng là điều tra viên, nhờ hỗ trợ thu hồi tài sản. Đối tượng gửi cho bà bộ hồ sơ vụ án mang tiêu đề Bộ Công an, có con dấu và chữ ký giả mạo.

Trong hồ sơ, số tiền được thông báo đã thu hồi lên đến 65,699 triệu đồng. Để nhận lại tiền, đối tượng yêu cầu bà T. chuyển trước 10% để làm phí xác minh chính chủ vào tài khoản cá nhân.

Khi bà T. chuẩn bị chuyển tiền, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và kịp thời ngăn chặn. Nhờ đó, người phụ nữ không tiếp tục mất tiền vào bẫy lừa đảo thứ hai.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn lừa đảo nhiều lớp, lợi dụng tâm lý muốn trúng thưởng, sau đó đánh vào mong muốn thu hồi tài sản của nạn nhân.

Ban đầu, các đối tượng phát trực tiếp cảnh tách trai lấy ngọc, cắt đá tìm ngọc trên mạng xã hội để thu hút người xem. Chúng đưa ra lời mời tham gia trúng thưởng hoặc hứa hẹn mua lại ngọc với giá cao.

Khi người dân tham gia, các đối tượng liên tục viện lý do phải nộp phí, thuế, hoàn tất thanh toán hoặc chuyển khoản sai nội dung để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Đáng chú ý, khi nạn nhân phát hiện bị lừa, một nhóm đối tượng khác tiếp tục xuất hiện, giả danh cán bộ công an, sử dụng hồ sơ, con dấu và chữ ký giả để tạo lòng tin, hứa hẹn giúp thu hồi tiền nhưng yêu cầu nộp phí trước.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cảnh giác với các chương trình trúng thưởng trên mạng, không chuyển tiền để nhận quà hoặc nhờ người tự xưng là công an thu hồi tài sản. Khi bị lừa, cần ngừng giao dịch, lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an gần nhất.