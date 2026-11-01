Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp Đỗ Ngọc Yến Nhi SN 2008

| | Xã hội

Đỗ Ngọc Yến Nhi bị bắt để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an hai phường Lĩnh Nam và Xuân Phương, thành phố Hà Nội vừa phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Ngọc Yến Nhi và Hà Bảo Duy. Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 27/10/2026, Công an phường Lĩnh Nam kiểm tra hành chính Hà Bảo Duy (SN 2005) và Đỗ Ngọc Yến Nhi (SN 2008). Hai đối tượng khai nhận tối 23/10 đã lợi dụng sơ hở của người dân, trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đỏ, sau đó bán với giá 4,5 triệu đồng. Ngày 28/10, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an phường Xuân Phương phát hiện Hờ A Dế (SN 1999), người khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại số 390 đường Phương Canh vào đêm 14/10. Ngày 19 và 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hờ A Dế theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Bắt khẩn cấp Đỗ Ngọc Yến Nhi SN 2008 - Ảnh 1.

Công an phường làm việc với đối tượng Hờ A Dế. Ảnh: CA Hà Nội

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân trên cả nước chú ý giá điện mới nhất được áp dụng từ hôm nay 1/11

Tất cả người dân trên cả nước chú ý giá điện mới nhất được áp dụng từ hôm nay 1/11 Nổi bật

Từ 9/2/2026, người có tài khoản ngân hàng thực hiện hành vi này có thể bị phạt tới 150 triệu đồng

Từ 9/2/2026, người có tài khoản ngân hàng thực hiện hành vi này có thể bị phạt tới 150 triệu đồng Nổi bật

Vietlott 1/11 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 1 tháng 11

Vietlott 1/11 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 1 tháng 11

19:00 , 01/11/2026
XSMB 1/11 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/11/2026

XSMB 1/11 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/11/2026

18:40 , 01/11/2026
XSMT 1/11 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 1 tháng 11

XSMT 1/11 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 1 tháng 11

17:59 , 01/11/2026
Bao giờ miền Bắc chuyển rét?

Bao giờ miền Bắc chuyển rét?

17:51 , 01/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên