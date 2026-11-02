Từ năm học 2026–2027, học sinh được hỗ trợ 1.170.000 đồng/tháng trong những trường hợp nào?

Từ năm học 2026–2027, học sinh thuộc một số trường hợp nhất định trên cả nước có thể được hỗ trợ tiền ăn 1.170.000 đồng/tháng cùng nhiều quyền lợi khác theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP.

Câu 1: Từ năm học 2026–2027, đối tượng học sinh nào được nhận mức hỗ trợ tiền ăn 1.170.000 đồng/tháng?

A. Học sinh thuộc diện nội trú được phê duyệt tại các trường theo quy định ✔

B. Tất cả học sinh đang theo học tại các trường phổ thông vùng biên giới

C. Học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang theo học ở các trường công lập

D. Học sinh bán trú buổi trưa tại các xã có điều kiện kinh tế khó khăn

Giải thích:

Theo điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 188/2026/NĐ-CP, mức hỗ trợ tiền ăn 1.170.000 đồng/tháng áp dụng cho học sinh thuộc diện nội trú được phê duyệt tại trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Đáp án đúng là: A. Học sinh thuộc diện nội trú được phê duyệt tại các trường theo quy định

Câu 2: Thời gian tối đa học sinh nội trú được hưởng khoản hỗ trợ tiền ăn 1.170.000 đồng/tháng là bao lâu?

A. Tối đa 8 tháng/năm học

B. Tối đa 9 tháng/năm học ✔

C. Tối đa 10 tháng/năm học

D. Chi trả đủ 12 tháng/năm

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 188/2026/NĐ-CP, thời gian hưởng hỗ trợ tiền ăn của học sinh nội trú là theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học (tổng kinh phí hỗ trợ tối đa là 10.530.000 đồng/năm học).

Đáp án đúng là: B. Tối đa 9 tháng/năm học

Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2026. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Ngoài khoản hỗ trợ tiền ăn, mỗi học sinh nội trú còn được hỗ trợ số lượng gạo hằng tháng là bao nhiêu?

A. 8 kg gạo/tháng

B. 10 kg gạo/tháng

C. 15 kg gạo/tháng ✔

D. 20 kg gạo/tháng

Giải thích:

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 188/2026/NĐ-CP, mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng, tối đa 9 tháng/năm học (tương đương 135 kg gạo/năm học). Học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 8 kg gạo/tháng.

Đáp án đúng là: C. 15 kg gạo/tháng

Câu 4: Mức kinh phí hỗ trợ mua đồng phục và học phẩm cho mỗi học sinh nội trú trong một năm học là bao nhiêu?

A. 1.170.000 đồng/học sinh

B. 1.500.000 đồng/học sinh

C. 2.050.000 đồng/học sinh ✔

D. 2.500.000 đồng/học sinh

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 188/2026/NĐ-CP, mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ 2.050.000 đồng/học sinh để mua 2 bộ quần áo đồng phục và các học phẩm cần thiết.

Đáp án đúng là: C. 2.050.000 đồng/học sinh

Câu 5: Học sinh nội trú phải tạm dừng học do ốm đau hoặc tai nạn có tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ không?

A. Vẫn được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định ✔

B. Bị chấm dứt ngay toàn bộ các khoản hỗ trợ tiền ăn và gạo

C. Chỉ được tiếp tục nhận hỗ trợ gạo, dừng hỗ trợ tiền ăn

D. Phải nộp lại toàn bộ số tiền hỗ trợ đã nhận trước đó

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 188/2026/NĐ-CP, trường hợp học sinh phải tạm dừng học do ốm đau, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng (không phải do kỷ luật hay tự thôi học) thì vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian tạm dừng học.

Đáp án đúng là: A. Vẫn được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định