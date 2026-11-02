Mang valy 23 kg đến nhận tiền đền bù tại dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Riêng khu tập thể 591, toàn bộ 32 hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Địa phương áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất K=2, đồng thời bố trí đất tái định cư ngay trên địa bàn theo nguyện vọng của các hộ. Xã đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11, sớm bàn giao đất tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.
Tại hội nghị, các hộ dân lần lượt hoàn tất thủ tục bằng việc ký xác nhận vào 3 loại giấy tờ gồm: biên bản bàn giao mặt bằng, biên bản nhận tiền và bảng kê chi tiền. Nhiều hộ dân được nhận khoản bồi thường lên tới hàng tỷ đồng.
Gia đình bà Triệu Thị Thanh Hải có 96,3 m² đất bị thu hồi, được bồi thường hơn 6,5 tỷ đồng. Trong khi đó, gia đình chị Nguyễn Thương nhận 6,9 tỷ đồng cho diện tích hơn 96 m² đất. Để mang số tiền vừa nhận về nhà, chị đã chuẩn bị sẵn valy đựng tiền.
Gia đình chị Nguyễn Thương được bồi thường 6,9 tỷ đồng cho hơn 96 m² đất bị thu hồi. Chị cũng sử dụng valy để mang tiền về.