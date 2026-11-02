Truy tố Giám đốc, Phó Giám đốc cùng kế toán, thủ quỹ một công ty ở Hải Phòng, hé lộ hộp bánh chứa 1,2 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong; Bùi Đức Huy, Phó Giám đốc công ty; Phan Thị Hương Giang, Phó Trưởng phòng Kế toán; Phạm Thị Xuân, thủ quỹ; và Bùi Đình Chung, Giám đốc Công ty Đông Dương 3.

Các bị can bị truy tố về những tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận Phong có trụ sở tại Hải Phòng, vốn điều lệ 179 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Bình sở hữu 98,436% vốn góp, trong khi hai người con là Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Huy, mỗi người nắm giữ 0,782%.

Ảnh minh họa (Ảnh: Luật Việt Nam)

Ông Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật, trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Hai người con của ông đảm nhiệm các vị trí phó Giám đốc.

Tân Thuận Phong hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải dân dụng, công nghiệp, bao gồm chất thải nguy hại, tái chế và kinh doanh phế liệu.

Bỏ ngoài sổ sách hơn 410 tỷ đồng doanh thu

Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến tháng 8/2025, ông Bùi Văn Bình chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính nhằm theo dõi doanh thu của công ty.

Một hệ thống được sử dụng để phục vụ việc kê khai và nộp thuế. Ông Bình giao kế toán trưởng Nguyễn Thị Tiến cùng các nhân viên kế toán cập nhật doanh thu theo chứng từ thu.

Trong khi đó, Phó Trưởng phòng Kế toán Phan Thị Hương Giang và thủ quỹ Phạm Thị Xuân được giao sử dụng phần mềm Excel để theo dõi toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp. Hệ thống này bao gồm cả những khoản không có chứng từ thu, chi theo quy định và không được kê khai thuế.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Tân Thuận Phong đã bỏ ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 410 tỷ đồng. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Ngoài sai phạm về kế toán, cáo trạng còn đề cập đến hành vi liên quan đến môi trường của các bị can.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 có trụ sở tại Hải Phòng, vốn điều lệ 15 tỷ đồng với 5 cổ đông. Trong đó, Bùi Đình Chung sở hữu 45% cổ phần.

Theo cơ quan tố tụng, doanh nghiệp này không có chức năng tiếp nhận và xử lý chất thải rắn thông thường.

Tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 9/2025, Bùi Văn Bình và Bùi Đức Huy bị cáo buộc đã thống nhất chuyển giao 984.930 kg “cát cháy”, được xác định là chất thải rắn thông thường, cho Bùi Đình Chung.

Số chất thải này sau đó được sử dụng làm vật liệu chôn lấp trái phép trong khuôn viên Công ty Hồng Vận. Hành vi của các bị can bị cáo buộc phạm tội Gây ô nhiễm môi trường.

Hộp bánh chứa hơn 1,2 tỷ đồng

Một tình tiết đáng chú ý khác trong cáo trạng là việc bà Trần Thị Giáng Hương, vợ ông Bùi Văn Bình, nhiều lần đưa tiền cho một cán bộ công an trong thời gian chồng bị tạm giam.

Theo tài liệu truy tố, bà Hương từng nhờ cán bộ này hướng dẫn thủ tục gửi thuốc đặc trị cho ông Bình. Sau khi việc gửi thuốc hoàn tất, bà Hương đưa người này 20 triệu đồng để cảm ơn.

Cơ quan điều tra xác định thủ tục thăm gặp và tiếp tế cho ông Bình được thực hiện đúng quy định. Vì vậy, chưa có căn cứ xử lý cán bộ công an về tội Nhận hối lộ liên quan đến khoản tiền 20 triệu đồng này.

Đến tháng 10/2025, bà Hương hẹn gặp cán bộ công an nói trên rồi tự đặt một hộp bánh vào ô tô của người này. Bên trong hộp bánh có 49.300 USD (hơn 1,2 tỷ đồng).

Sau khi phát hiện số tiền lớn trong hộp bánh, cán bộ công an đã gọi điện cho bà Hương để trả lại nhưng không liên hệ được. Người này sau đó tìm cách liên hệ với con gái ông Bình để nhờ hoàn trả số tiền.

VKSND Tối cao xác định hành vi trên không có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Tuy nhiên, cán bộ công an nhận thức việc làm của mình đã vi phạm quy định của ngành nên làm đơn xin xuất ngũ. Đến tháng 1/2026, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã hoàn tất thủ tục xuất ngũ đối với cán bộ này.

*Nguồn: Trang thông tin điện tử Pháp Luật Chính sách

Hân Ly