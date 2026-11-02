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Nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to trong 5 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Do tác động của 2 đợt không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta, miền Bắc có mưa từ đêm 5-9/11; nhiều tỉnh miền Trung sẽ đón đợt mưa to đến rất to từ ngày 8-12/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 4/11, Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng đêm 5-9/11, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của một đợt không khí lạnh tràn về.

Sau đó, khoảng ngày 9-10/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây ra cái rét đầu tiên trong mùa đông năm nay. Dự báo nền nhiệt thấp ở miền Bắc sẽ xuống khoảng 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 21-23 độ.

Do tác động của các đợt không khí lạnh liên tiếp, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 8-12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

Nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to trong 5 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ giảm (Ảnh: Việt Hùng).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 2 và ngày 3/11

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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