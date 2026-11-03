Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 321.000 trường hợp ở TPHCM 'dính' phạt nguội qua camera, thiết bị ghi hình

| | Xã hội

Hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông được CSGT TPHCM ghi nhận qua camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trong đó hơn 217.000 trường hợp liên quan người điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM thông tin, từ ngày 15/12/2025 đến 8/10/2026, đơn vị ghi nhận, phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh.

TPHCM ghi nhận hơn 321.000 vi phạm giao thông qua camera.

Trong đó, hơn 217.000 trường hợp là người điều khiển mô tô, xe gắn máy; gần 104.000 trường hợp là người điều khiển ô tô. Các vi phạm được phát hiện thông qua khai thác camera giám sát và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo Phòng CSGT, một bộ phận người dân vẫn cho rằng những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe trên hè phố, không chấp hành biển báo, dừng đỗ sai quy định chỉ bị phát hiện khi có lực lượng tuần tra trực tiếp dừng phương tiện.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có CSGT hiện diện trên mặt đường, các hành vi này vẫn có thể được hệ thống camera ghi nhận, làm cơ sở xử lý theo quy định. Có người chỉ nhận thức được điều này khi nhận thông báo vi phạm từ cơ quan chức năng.

Phòng CSGT cho biết việc xử lý vi phạm qua hình ảnh được đẩy mạnh song song với tuần tra, kiểm soát trực tiếp, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đối với vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng chưa thể dừng ngay phương tiện để xử lý, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức liên quan đến trụ sở đơn vị có thẩm quyền để giải quyết.

Khi nhận thông báo, chủ phương tiện có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo cá nhân, tổ chức nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện thuộc sở hữu, chủ động phối hợp giải quyết khi có thông báo vi phạm.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân cả nước chú ý quy định mới nhất về cư trú sắp áp dụng từ 15/11

Tất cả người dân cả nước chú ý quy định mới nhất về cư trú sắp áp dụng từ 15/11 Nổi bật

Tất cả người dân mua, bán xổ số chú ý mức phạt đến 160 triệu đồng từ 30/11

Tất cả người dân mua, bán xổ số chú ý mức phạt đến 160 triệu đồng từ 30/11 Nổi bật

Bắt giữ Hoàng Thị Nhung 69 tuổi

Bắt giữ Hoàng Thị Nhung 69 tuổi

12:59 , 03/11/2026
Thông tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, trời chuyển lạnh

Thông tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, trời chuyển lạnh

12:08 , 03/11/2026
CSGT phát hiện ô tô VF3 bị mất trộm chạy trên quốc lộ ở Hải Phòng

CSGT phát hiện ô tô VF3 bị mất trộm chạy trên quốc lộ ở Hải Phòng

11:22 , 03/11/2026
Bà Trương Mỹ Lan không bị xử lý hình sự trong vụ án mới, đang chấp hành án tù chung thân

Bà Trương Mỹ Lan không bị xử lý hình sự trong vụ án mới, đang chấp hành án tù chung thân

11:20 , 03/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên