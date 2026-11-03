Bệnh viện duy nhất của Việt Nam lọt Top 10 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á

Ngày 3/11, Fortune phối hợp với Great Place To Work công bố bảng xếp hạng Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 (100 doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2026).

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên khảo sát bảo mật danh tính với hơn 1,3 triệu người lao động tại 10 quốc gia Đông Nam Á, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, Việt Nam có gần 95.000 người lao động tham gia khảo sát.

Đáng chú ý, Hệ thống Y tế Vinmec đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng. Đây là bệnh viện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á năm nay.

Vinmec là hệ thống y tế hàn lâm hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển. Ra đời năm 2012, hệ thống hiện có 11 bệnh viện và 6 phòng khám đa khoa quốc tế.

Các bác sĩ Vinmec trong phòng mổ.

Đơn vị phát triển theo mô hình kết hợp ba trụ cột gồm nghiên cứu, thực hành lâm sàng và đào tạo y khoa, hướng tới xây dựng hệ thống y tế chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong chiến lược phát triển chuyên môn, Vinmec tập trung xây dựng các Trung tâm Xuất sắc (CoE) ở 4 lĩnh vực mũi nhọn: Tim mạch, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình – Y học thể thao và Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng.

Song song với hoạt động khám chữa bệnh, hệ thống chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại như liệu pháp tế bào gốc, tế bào miễn dịch CAR-T và công nghệ in 3D cá thể hóa trong phẫu thuật.

Nhiều công nghệ tiên tiến cũng được triển khai tại đây, trong đó có robot phẫu thuật Da Vinci, hệ thống MRI 3.0 Tesla, CT 2560 lát cắt và phòng mổ Hybrid tích hợp AI.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 là dấu mốc đáng chú ý đối với Vinmec. Kết quả này cũng đưa một đại diện của ngành y tế Việt Nam vào nhóm những doanh nghiệp có môi trường làm việc được đánh giá cao tại khu vực Đông Nam Á.