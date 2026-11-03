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Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp

| | Lifestyle

Chưa cần biết đám cưới được tổ chức hoành tráng đến đâu, chỉ riêng màn chuẩn bị lễ vật rước dâu này đã đủ tạo nên điểm nhấn đáng nhớ.

Mới đây, mạng xã hội lại được phen xôn xao trước hình ảnh bộ tráp cưới cầu kỳ của một chú rể ở Đồng Tháp. Không chỉ gây chú ý bởi những lễ vật được chuẩn bị công phu, bộ tráp còn khiến nhiều người thích thú vì cách tạo hình khác hẳn phong cách trang trí quen thuộc trong các lễ rước dâu thông thường.

Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 1.
Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 2.

Bên cạnh các lễ vật truyền thống như trầu cau, rượu thuốc, nhà trai còn chuẩn bị những tráp mang dấu ấn riêng. Nổi bật nhất là tráp vàng với dây chuyền, lắc tay vàng được sắp đặt ngay ngắn. Chỉ riêng chi tiết này cũng đủ khiến bộ tráp trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH.

Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 3.
Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 4.

Chưa dừng lại ở đó, chú rể còn gây bất ngờ khi đưa nhân sâm vào lễ vật rước dâu. Những củ sâm được lựa chọn và bài trí tinh tế, tạo nên một tráp lễ vừa lạ mắt, vừa gợi liên tưởng đến lời chúc sức khỏe, bình an. Sự xuất hiện của tráp nhân sâm bên cạnh tráp vàng và các lễ vật truyền thống khiến tổng thể bộ tráp trở nên khác biệt, khó trộn lẫn.

Chú rể Đồng Tháp còn đích thân nâng tráp vàng mang đến nhà gái để rước nàng về dinh. Hình ảnh chú rể tự tay bê tráp vàng không chỉ tạo điểm nhấn thú vị cho lễ rước dâu mà còn khiến nhiều người thích thú trước sự chỉn chu, trân trọng mà nhà trai dành cho cô dâu.

Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 5.
Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 6.


Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn rõ nét nhất lại nằm ở thiết kế. Thay vì sử dụng hình tượng long phụng hoành tráng thường thấy ở những bộ tráp cưới cầu kỳ, gia đình chú rể lựa chọn ý tưởng mô phỏng những cái cây. Mỗi tráp có dáng một thân cây vững chãi, phần tán lá xòe rộng và sum suê, kết hợp với các chi tiết gợi hình rễ cây.

Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 7.
Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 8.

Cách trang trí này không chỉ bắt mắt mà còn mang đến nhiều liên tưởng thú vị. Hình ảnh cây xanh với gốc rễ chắc chắn, cành lá tươi tốt dễ khiến người xem nghĩ đến sự bền chặt, đủ đầy và mong ước một cuộc hôn nhân cùng nhau vun đắp, lớn lên theo năm tháng.

Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 9.
Tráp lễ ăn hỏi không giống ai của chú rể Đồng Tháp- Ảnh 10.

Trên mạng xã hội, bộ tráp cưới trở thành đề tài được quan tâm vì sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo. Người xem có thể ấn tượng với tráp vàng, tò mò về tráp nhân sâm hoặc đơn giản là thích thú với ý tưởng biến từng tráp lễ thành một cái cây sum suê.

Chưa cần biết đám cưới được tổ chức hoành tráng đến đâu, chỉ riêng màn chuẩn bị lễ vật rước dâu này đã đủ tạo nên điểm nhấn đáng nhớ. Và biết đâu, những "cây tráp cưới" từ Đồng Tháp sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các cặp đôi muốn làm mới nghi thức cưới hỏi trong mùa cưới năm nay.

(Nguồn: @mamtraphiendai)

Theo Tiểu Mai

Thanh Niên Việt

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