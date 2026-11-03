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Mũi trưởng Long và vợ thông báo tin vui

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Phía dưới chia sẻ của Mũi trưởng Long, Hậu Hoàng cũng nhanh chóng để lại lời chúc mừng.

Kể từ sau Sao Nhập Ngũ 2020, Mũi trưởng Nguyễn Việt Long vẫn là quân nhân nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tài khoản Facebook của anh có đến 381 nghìn người theo dõi, những thông tin liên quan đến cuộc sống của anh cũng được chú ý.

Mũi trưởng Long và vợ thông báo tin vui- Ảnh 1.

Mũi trưởng Long

Mới đây, vào trưa ngày 3/11, nam quân nhân đăng tải hình ảnh da kề da với một em bé sơ sinh và chia sẻ tin vui gia đình vừa chào đón thành viên mới. Anh cho biết: “Cứ tính là em gái, giờ là em trai ba chưa nghĩ ra tên rồi. Chào mừng em đến với ba mẹ nhé”.

Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi gia đình Mũi trưởng Long có thêm thành viên mới. Đặc biệt, Hậu Hoàng - nữ YouTuber từng tham gia Sao Nhập Ngũ 2020 dưới sự huấn luyện của Mũi trưởng Long - cũng nhanh chóng để lại bình luận: “Ôi chúc mừng gia đình nhé”.

Mũi trưởng Long và vợ thông báo tin vui- Ảnh 2.

Hình ảnh mới được Mũi trưởng Long chia sẻ

Trước đó, Mũi trưởng Nguyễn Việt Long được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai trò chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9 trong Sao Nhập Ngũ 2020. Tại chương trình, anh trực tiếp huấn luyện 6 nghệ sĩ gồm Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên.

Hình ảnh một vị chỉ huy trẻ tuổi, nghiêm khắc trong huấn luyện nhưng vẫn có những khoảnh khắc gần gũi, cùng nụ cười đặc trưng đã giúp Mũi trưởng Long trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất mùa giải năm đó.

Đến năm 2025, anh tiếp tục trở lại Sao Nhập Ngũ với vai trò Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công. Lần xuất hiện này, diện mạo có nhiều thay đổi của nam quân nhân khiến không ít khán giả ngỡ ngàng, thậm chí có người phải nhìn kỹ mới nhận ra gương mặt quen thuộc năm nào.

Mũi trưởng Long và vợ thông báo tin vui- Ảnh 3.

Mũi trưởng Long và vợ thông báo tin vui- Ảnh 4.

Mũi trưởng Long và vợ thông báo tin vui- Ảnh 5.

Sau khi tham gia các chương trình, Mũi trưởng Long vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ

Về cuộc sống riêng, cuối tháng 4/2026, Mũi trưởng Long tổ chức đám cưới với vợ là Quỳnh Như, quê Tây Ninh. Hôn lễ có sự góp mặt của một số đồng đội, nghệ sĩ từng tham gia Sao Nhập Ngũ như Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến.

Về chuyện đời tư, Mũi trưởng Long từng xác nhận thông tin đã từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng từ nhiều năm trước. Vì thế, việc anh tìm thấy hạnh phúc mới ở hiện tại càng khiến nhiều người vui lây và gửi lời chúc mừng chân thành.

Mũi trưởng Long và vợ thông báo tin vui- Ảnh 6.

Vợ chồng Mũi trưởng Long

Mũi trưởng Long và vợ thông báo tin vui- Ảnh 7.

Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến tại đám cưới của cặp đôi

Mũi trưởng Long và vợ thông báo tin vui- Ảnh 8.

Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long thân thiết từ Sao Nhập Ngũ đến ngoài đời

Theo Trang (Ảnh: FBNV)

Đời sống & Pháp luật

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