Con gái Xuân Lan 13 tuổi đã cao 1,72m, ngoại hình chuẩn vedette tương lai nối nghiệp mẹ

Mới đây, cựu siêu mẫu Xuân Lan đã đăng tải loạt ảnh chụp chung với ông xã và con gái - bé Thỏ nhân dịp sinh nhật tuổi 13 của cô bé.

Chân dài 7X dành cho con những lời âu yếm đồng thời mong con sớm cao 1,75m, đạt đến chiều cao chuẩn để con có thể trở thành người mẫu trong tương lai.

Cô nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật Thỏ yêu của ba mẹ. Chúc con tuổi mới tròn vẹn hạnh phúc, khoẻ mạnh vui vẻ, luôn xinh đẹp rạng rỡ và nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người. Chúc con năm nay nhanh chóng cao lên 1,75m. Vẫn học giỏi và ngoan nhé.

Cả nhà yêu bé. Sinh nhật 13 tuổi vui vẻ con yêu".

Bé Thỏ - con gái cựu siêu mẫu Xuân Lan sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng đẹp, cân đối ở tuổi 13.

Ở tuổi 13, bé Thỏ - con gái của cựu siêu mẫu Xuân Lan và đạo diễn Nguyễn Thành Nam đã cao 1,72m. Cô bé vẫn có thể coa thêm nữa và sớm cán mốc 1,75m như mong ước của mẹ.

Nguyễn Hoàng Thiên Ân, tên tiếng Anh là Victoria Thiên Ân, thường được gọi thân mật là bé Thỏ, là con gái của siêu mẫu Xuân Lan. Sinh năm 2013, cô bé sớm nhận được sự chú ý của công chúng nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao phát triển nhanh cùng phong thái tự tin trước ống kính và trên sàn diễn.

Bé Thỏ được mẹ định hướng tiếp xúc với môi trường thời trang từ khi còn nhỏ.

Được mẹ định hướng, hướng dẫn từ nhỏ, bé Thỏ có cơ hội tiếp xúc với môi trường thời trang chuyên nghiệp từ khá sớm và dần tích lũy kinh nghiệm qua nhiều chương trình biểu diễn.

Dù còn ở độ tuổi thiếu niên, bé Thỏ đã cho thấy sự dạn dĩ và khả năng làm chủ sân khấu. Cô bé thường xuyên góp mặt trong các show diễn thời trang, đảm nhận những vị trí trình diễn đáng chú ý và thể hiện phong thái ngày càng trưởng thành.

Dù còn ở độ tuổi thiếu niên, bé Thỏ đã cho thấy sự dạn dĩ và khả năng làm chủ sân khấu.

Lợi thế về vóc dáng, gương mặt sáng cùng khả năng biểu cảm giúp Thiên Ân tạo được dấu ấn riêng trong các chương trình có sự tham gia của nhiều người mẫu nhí và người mẫu teen.

Những nỗ lực này cũng được ghi nhận qua một số giải thưởng như “Người mẫu nhí ấn tượng” năm 2023, “Người mẫu teen ấn tượng của năm” và “Người mẫu teen phong cách”.

Có mẹ là một trong những siêu mẫu nổi tiếng của làng thời trang Việt, bé Thỏ được tiếp cận với môi trường nghệ thuật và có điều kiện học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước.

Xuân Lan dành nhiều sự quan tâm trong việc đào tạo, định hướng để con làm quen với sàn diễn, tác phong làm việc và những yêu cầu của nghề người mẫu.

Xuân Lan dành nhiều sự quan tâm trong việc đào tạo, định hướng để con làm quen với sàn diễn, tác phong làm việc và những yêu cầu của nghề người mẫu.

Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế được mẹ dìu dắt, Thiên Ân vẫn cần thời gian học hỏi, rèn luyện và trưởng thành để khẳng định năng lực của bản thân.

Dù ủng hộ và tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê thời trang, Xuân Lan vẫn có cái nhìn thực tế về những thử thách của nghề người mẫu.

Cô từng chia sẻ rằng, ở độ tuổi còn nhỏ, việc tham gia các hoạt động người mẫu chủ yếu giúp trẻ rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tích lũy những trải nghiệm đáng nhớ.

Theo nữ siêu mẫu, đây chưa phải con đường để các em kiếm tiền hay xác định gắn bó, mưu sinh bằng nghề, bởi ngành thời trang vốn có nhiều áp lực và sự cạnh tranh khắc nghiệt.