Mỹ nhân cao 1m65 mặc đẹp không trượt phát nào, lên thảm đỏ còn "so kè" với Lưu Diệc Phi

Thảm đỏ Thịnh điển W 2026 tối 1/11 tại Macau (Trung Quốc) trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ khi quy tụ hơn 30 nghệ sĩ đình đám Cbiz. Không chỉ là màn hội ngộ của dàn mỹ nhân, sự kiện năm nay còn gây ấn tượng với format thảm đỏ kết hợp trình diễn âm nhạc, mang đến không khí sôi động cùng hàng loạt tạo hình được đầu tư công phu. Giữa rừng nhan sắc và những màn lên đồ nổi bật, hai mỹ nhân họ Lưu là Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh bất ngờ trở thành tâm điểm khi cùng chọn xuất hiện trong tạo hình cô dâu. Cả hai đều khoác lên mình thiết kế đầm trắng cúp ngực thướt tha, kết hợp khăn voan làm điểm nhấn.

Lưu Diệc Phi tiếp tục tiếp tục khẳng định vị thế khi đảm nhận vị trí áp trục, khép lại thảm đỏ bằng màn xuất hiện đầy khí chất. Trong khi đó, đàn em kém 9 tuổi Lưu Tá Ninh cũng không hề kém cạnh với tạo hình quyến rũ, nổi bật. Cùng lựa chọn phong cách cô dâu nhưng hai mỹ nhân lại mang đến những sức hút riêng. Nếu Lưu Diệc Phi ghi điểm với vẻ đẹp kiêu sa, thanh tao thì Lưu Tá Ninh lại gây ấn tượng bởi nét trẻ trung, sắc sảo và hiện đại. Màn đọ sắc của hai người đẹp vì thế càng khiến dân tình xuýt xoa: mỗi người một vẻ, đều đẹp theo cách riêng

Lưu Diệc Phi với tạo hình cô dâu tại Thịnh điển W 2026

Lưu Tá Ninh cũng có màn xuất hiện đầy cuốn hút với tạo hình cô dâu, diện đầm trắng cúp ngực và khăn voan tinh tế

Hai mỹ nhân họ Lưu khiến netizen xuýt xoa khi cùng xuất hiện trong tạo hình. Nếu Lưu Diệc Phi ghi điểm với thần thái kiêu sa, cuốn hút thì đàn em Lưu Tá Ninh cũng chẳng hề kém cạnh với vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ.

Không chỉ tỏa sáng trên thảm đỏ với màn đọ sắc không hề lép vế trước "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi, Lưu Tá Ninh ngoài đời cũng gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật cùng gu thời trang cuốn hút. Sinh năm 1996, nữ diễn viên sở hữu phong cách ăn mặc vô cùng đa dạng, linh hoạt biến hóa từ nữ tính, thanh lịch đến trẻ trung, cá tính. Nếu tạo hình cô dâu tại Thịnh điển W khiến cô đẹp tựa tiên tử thì loạt outfit đời thường lại cho thấy một Lưu Tá Ninh sành điệu, thời thượng và có nhiều công thức phối đồ đáng để chị em tham khảo.

Lưu Tá Ninh có gu thời trang cực xịn, vừa xinh vừa trendy. Trong một outfit, cô gây ấn tượng khi diện áo cổ yếm mix đơn giản cùng quần jeans. Cách phối không cầu kỳ nhưng sành điệu thôi rồi, khoe trọn visual và giao diện 10/10 điểm

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Chị em có thể học ngay cách phối đầm hoa nhí tay dài cổ V cùng boots cao cổ giống Lưu Tá Ninh, mang đến vẻ ngọt ngào và phóng khoáng cho vẻ ngoài. Set đồ này quá hợp để diện trong những ngày thu mát mẻ

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Lưu Tá Ninh gợi ý cho chị em 1 set đồ casual cho mùa thu đông năm nay, với quần ống rộng mix cùng áo phao. Chọn diện áo phao trắng, bên trong Lưu Tá Ninh layer cùng áo thun dài tay màu vàng gà con, mang đến bảng màu tươi sáng, nhìn nịnh mắt vô cùng

Gợi ý mua sắm: Áo khoác -Quần

Blazer là item không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp và Lưu Tá Ninh cũng không bỏ qua món đồ "quốc dân" này. Cô lựa chọn blazer phối cùng chân váy ngắn, kết hợp thêm đôi guốc xỏ ngón đồng điệu, tạo nên set đồ đen tối giản nhưng cực kỳ thời thượng. Sự kết hợp giữa blazer mang nét thanh lịch và chân váy ngắn trẻ trung giúp tổng thể vừa cá tính, vừa nữ tính

Gợi ý mua sắm: Blazer - Chân váy

Một trong những công thức phối đồ rất được yêu thích năm nay là kết hợp áo hai dây hoặc áo dáng yếm bên trong các kiểu áo dài tay, áo cổ đổ. Cách mix match này mang đến diện mạo vừa thanh lịch, thời thượng, vừa có nét gợi cảm đầy tinh tế. Không chỉ tạo điểm nhấn cho trang phục, công thức này còn rất linh hoạt khi có thể kết hợp cùng nhiều kiểu quần jeans, quần suông hay chân váy khác nhau. Chị em có thể tùy ý biến tấu để phù hợp với phong cách cá nhân, từ nữ tính, nhẹ nhàng đến cá tính, sành điệu

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Set denim luôn là "cứu cánh" cho chị em mỗi khi muốn lên đồ nhanh gọn mà vẫn có vẻ ngoài sành điệu. Lưu Tá Ninh gợi ý công thức phối áo khoác jeans cùng chân váy denim đồng điệu, bên trong chỉ cần diện thêm một chiếc áo ba lỗ trắng là đã có ngay outfit trẻ trung, thời thượng. Sự kết hợp giữa hai gam màu xanh denim và trắng tạo nên tổng thể hài hòa, vừa năng động vừa có nét nữ tính. Đây cũng là cách phối đồ đơn giản, không tốn nhiều thời gian nhưng vẫn đủ nổi bật để chị em diện đi chơi hay dạo phố

Gợi ý mua sắm: Áo khoác - Chân váy

Diện outfit đơn giản hết mức nhưng Lưu Tá Ninh vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu. Cô lựa chọn áo phông trơn, sơ vin gọn gàng cùng quần jeans, tạo nên tổng thể tối giản, chỉn chu mà không kém phần cuốn hút. Đây đều là những item quen thuộc, dễ tìm và dễ phối, chị em hoàn toàn có thể học theo để có ngay set đồ đẹp mắt mà không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần