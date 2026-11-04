Phát hiện 1 nam nghiên cứu sinh ở Hà Nội từng làm bồi bàn, nay sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ đồng

Không chỉ nổi bật bởi học vấn quốc tế, một nghiên cứu sinh từng nhập học chương trình tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội còn gây chú ý khi sở hữu khối tài sản chứng khoán lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đáng nói, trước khi trở thành lãnh đạo cấp cao, người này từng có thời gian làm bồi bàn vào buổi tối và cuối tuần để kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Nhân vật được nhắc đến là ông Đỗ Quang Vinh (SN 1989), con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Chân dung ông Đỗ Quang Vinh

Từng làm bồi bàn khi du học, 34 tuổi trở thành nghiên cứu sinh tại Hà Nội

Sinh ra trong gia đình doanh nhân nổi tiếng, Đỗ Quang Vinh được tạo điều kiện học tập ở nước ngoài từ sớm. Năm 2005, ông sang Singapore học phổ thông, sau đó tiếp tục tới Anh theo đuổi chương trình đại học và sau đại học.

Theo hồ sơ lãnh đạo được Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) công bố, Đỗ Quang Vinh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính tại Middlesex University, đồng thời sở hữu bằng thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị của University of East Anglia (Anh).

Đáng chú ý, dù có xuất thân từ gia đình khá giả, Đỗ Quang Vinh từng làm thêm công việc phục vụ trong thời gian du học. Trong cuộc phỏng vấn năm 2020, ông kể từng làm bồi bàn vào các buổi tối cuối tuần để có thêm tiền sinh hoạt và mua những món đồ giảm giá yêu thích.

Ông cũng chia sẻ, khi còn học đại học tại Anh, bản thân vẫn thường gọi điện xin phép mẹ trước những khoản chi tiêu nhỏ bởi ý thức được đó là tiền do cha mẹ làm ra. Theo Đỗ Quang Vinh, từ nhỏ, hai anh em đã được gia đình dạy cách sống tiết kiệm và trân trọng giá trị đồng tiền.

Sau quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài, ông trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Đến năm 2023, khi đã đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT SHB, Đỗ Quang Vinh tiếp tục gây chú ý khi ghi danh vào chương trình đào tạo tiến sĩ tại Hà Nội.

Theo thông tin chính thức từ Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 25/11/2023, ông Đỗ Quang Vinh tham dự lễ nhập học nghiên cứu sinh ngành Tài chính – Ngân hàng, khóa QH2023-E.

Chia sẻ với nhà trường, ông cho biết đã tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo trước khi lựa chọn học tiến sĩ. Doanh nhân này kỳ vọng môi trường học thuật sẽ giúp bản thân tích lũy thêm kiến thức và tư duy mới, phục vụ hoạt động quản trị, phát triển doanh nghiệp.

Nắm giữ danh mục cổ phiếu trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng

Bên cạnh hành trình học tập, sự nghiệp và khối tài sản của Đỗ Quang Vinh cũng thu hút sự quan tâm. Theo thông tin từ SHB, ông bắt đầu công tác tại ngân hàng từ năm 2011, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc vào tháng 10/2021 và Phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2023.

Ngoài các chức vụ tại SHB, ông còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược tại SHS. Trước đó, ông từng có thời gian làm việc tại Mỹ và giữ vị trí điều hành trong hệ thống T&T tại thị trường này.

Tháng 11/2025, Đỗ Quang Vinh được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. Đến tháng 7/2026, ông tiếp tục được hiệp thương cử làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Đáng chú ý, vị doanh nhân sinh năm 1989 còn sở hữu lượng lớn cổ phiếu tại hai doanh nghiệp niêm yết.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của SHB, số cổ phiếu SHB do Đỗ Quang Vinh nắm giữ tại thời điểm cuối năm đạt 127.165.207 đơn vị. Trong khi đó, Báo cáo thường niên năm 2025 của SHS ghi nhận ông sở hữu 13.950.000 cổ phiếu SHS.

Tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/11/2026, cổ phiếu SHB ở mức 10.450 đồng và SHS ở mức 12.300 đồng, lượng cổ phiếu trên có giá trị tương ứng khoảng 1.329 tỷ đồng và 171,6 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị danh mục cổ phiếu SHB và SHS của Đỗ Quang Vinh ước tính khoảng 1.500 tỷ đồng, với giả định số lượng cổ phiếu nắm giữ không thay đổi so với dữ liệu công bố. Đây là giá trị chứng khoán theo thị giá, chưa phản ánh toàn bộ tài sản và nghĩa vụ tài chính cá nhân.

Cuộc sống của ông bố 3 con, yêu thời trang và dành nhiều thời gian cho gia đình

Ngoài công việc, Đỗ Quang Vinh còn được biết đến với phong cách thời trang hiện đại, sở thích du lịch và âm nhạc. Ông thường xuất hiện trong các trang phục đến từ những thương hiệu cao cấp, đồng thời chia sẻ hình ảnh tham gia các hoạt động giải trí cùng người thân.

Năm 2024, ông cùng em trai Đỗ Vinh Quang và em dâu là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tới Singapore thưởng thức buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift.

Phía sau hình ảnh một lãnh đạo ngân hàng bận rộn, Đỗ Quang Vinh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Cuối năm 2019, ông đón cặp song sinh đầu lòng gồm một trai và một gái tại Mỹ. Đến tháng 5/2025, gia đình tiếp tục chào đón người con thứ ba.

Trên trang cá nhân, ông nhiều lần đăng tải hình ảnh đưa các con đi chơi, du lịch hoặc tham gia những hoạt động thường ngày. Tháng 10/2026, khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng cả ba người con, doanh nhân này gọi các con là "toàn bộ gia tài quý giá".

Trên trang cá nhân, vị doanh nhân thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bên gia đình, người thân

Ông Đỗ Quang Vinh từng cho biết bản thân luôn cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian cho con. Ông thường chơi với các con vào buổi sáng, chăm sóc con sau giờ làm và tiếp tục xử lý công việc riêng khi các bé đã ngủ. Đối với vị doanh nhân này, việc dành thời gian cho con từ nhỏ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng sự gắn kết giữa các thành viên gia đình.

Từ một du học sinh từng làm bồi bàn để kiếm thêm tiền sinh hoạt, Đỗ Quang Vinh hiện đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo và nắm giữ khối cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Song song với sự nghiệp, việc tiếp tục theo đuổi chương trình nghiên cứu sinh ở tuổi 34 cũng là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình học tập của ông.