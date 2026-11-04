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HLV Kim Sang-sik nổi tiếng đến mức được mời ăn uống, đi taxi miễn phí khiến truyền thông Hàn Quốc kinh ngạc

| | Lifestyle

Báo Hàn Quốc kinh ngạc trước đãi ngộ đặc biệt dành cho HLV Kim Sang-sik tại Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc bất ngờ trước sức hút của HLV Kim Sang-sik tại Việt Nam. Không chỉ được người hâm mộ tặng quà, chiến lược gia người Hàn Quốc còn thường xuyên nhận được những lời đề nghị sử dụng dịch vụ miễn phí từ các nhà hàng, quán cà phê, taxi và cơ sở massage.

Trong bài viết đăng tải sáng 3/11, tờ OSEN (Hàn Quốc) dành sự chú ý đặc biệt cho mức độ nổi tiếng của HLV Kim Sang-sik tại Việt Nam. Với tiêu đề nhấn mạnh việc nhà hàng, quán cà phê sẵn sàng phục vụ miễn phí nhưng nhà cầm quân này vẫn chủ động thanh toán đầy đủ, OSEN gọi đây là sự nổi tiếng khó tưởng tượng.

Ông Kim Sang-sik được hưởng đãi ngộ đặc biệt ở Việt Nam (Ảnh: Osen)

Phóng viên Seo Jeong-hwan không giấu được sự ngạc nhiên trước tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho chiến lược gia đồng hương. Theo OSEN, ê-kíp của tờ báo đã trực tiếp đến Việt Nam để tìm hiểu sức hút của HLV Kim Sang-sik thông qua một video đăng tải trên YouTube.

Chia sẻ với phóng viên, HLV Kim tiết lộ ông thường xuyên nhận được quà từ người hâm mộ. Đặc biệt, nhiều nhà hàng, quán cà phê, hãng taxi và cơ sở massage cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ miễn phí mỗi khi ông ghé thăm.

Tuy nhiên, điều khiến truyền thông Hàn Quốc chú ý hơn cả là cách ứng xử của nhà cầm quân 49 tuổi. Dù trân trọng sự yêu mến và lòng hiếu khách của người dân Việt Nam, HLV Kim khẳng định ông không muốn tùy tiện sử dụng những ưu đãi này.

“Tôi rất biết ơn lòng tốt của người dân địa phương, nhưng tôi phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Tôi phải trả đúng giá trị dịch vụ”, HLV Kim chia sẻ.

OSEN đánh giá đây là thái độ khiêm tốn, thể hiện sự trân trọng của chiến lược gia người Hàn Quốc đối với tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho mình.

Bên cạnh câu chuyện về sự nổi tiếng, HLV Kim Sang-sik cũng nhắc lại những khó khăn trong ngày đầu đến Việt Nam làm việc. Ông thừa nhận bản thân không hoàn toàn tự tin về khả năng thành công, đặc biệt khi phải tiếp quản đội tuyển quốc gia sau nhiệm kỳ rất thành công của người tiền nhiệm Park Hang-seo.

Di sản mà HLV Park Hang-seo để lại vừa là động lực, vừa tạo ra áp lực lớn cho người kế nhiệm. HLV Kim cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm duy trì hình ảnh tích cực mà người tiền nhiệm đã xây dựng cho các chiến lược gia Hàn Quốc tại Việt Nam.

Những trải nghiệm trong quãng thời gian dẫn dắt Jeonbuk Hyundai cũng giúp ông trưởng thành hơn. Theo HLV Kim, những thành công và thất bại trong quá khứ đã giúp ông có thêm kinh nghiệm, đồng thời tập trung hơn vào công việc khi đảm nhận cương vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho rằng thử thách lớn nhất không đơn thuần nằm ở chiến thuật, mà còn là việc khơi dậy động lực cho những cầu thủ từng đạt được nhiều thành công dưới thời HLV Park Hang-seo. Ông tin rằng tinh thần và quyết tâm của các học trò có ý nghĩa quan trọng không kém những tính toán chuyên môn.

Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đang tiếp tục nhận được sự yêu mến đặc biệt từ người hâm mộ nước này.

Theo Tiên,

Đời sống & Pháp luật

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