Khánh Thi 2 lần khiến cư dân mạng hoang mang: Muốn từ bỏ, livestream khóc lúc 4 giờ sáng

Mới đây, Khánh Thi bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết dài đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Sau ba năm miệt mài cống hiến cho những công việc và dự định tâm huyết, nữ kiện tướng dancesport thừa nhận bản thân đang rơi vào trạng thái mệt mỏi, trống rỗng, thậm chí nghĩ đến việc buông bỏ những điều từng hết lòng theo đuổi.

Trong bài đăng, Khánh Thi trải lòng về hành trình ba năm không ngừng nỗ lực, đảm nhận những trọng trách mà trước đây chính cô cũng không nghĩ mình có thể gánh vác. Chứng kiến những thành quả dần hình thành và nhiều người có thêm cơ hội phát triển, nữ kiện tướng từng cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì những đóng góp của bản thân.

Đáng chú ý, Khánh Thi tiết lộ có thời điểm sức khỏe suy kiệt đến mức phải sang Singapore điều trị. Dù vậy, điều cô mong mỏi nhất khi ấy vẫn là sớm hồi phục để trở về tiếp tục công việc còn dang dở. Thế nhưng, sau quãng thời gian dài dốc toàn bộ tâm sức, Khánh Thi thừa nhận bản thân đã chạm đến giới hạn. Những công việc từng là động lực để cô cố gắng giờ đây lại khiến nữ kiện tướng cảm thấy kiệt sức, thậm chí không còn muốn bắt tay thực hiện.

Mới đây, Khánh Thi bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết dài đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

“Thi không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi yên một lúc. Một lúc thật lâu để suy nghĩ”, cô bộc bạch. Theo Khánh Thi, điều khiến cô day dứt nhất không phải vì những điều từng theo đuổi đã mất đi ý nghĩa, mà bởi bản thân vẫn còn nhiều tình cảm, tâm huyết nhưng không còn đủ sức để tiếp tục như trước.

Đặc biệt, nữ kiện tướng khiến người theo dõi chú ý khi nhắc đến khả năng đưa ra một quyết định quan trọng nếu cảm xúc tiêu cực vẫn kéo dài. “Hôm nay, Thi cho phép mình được buồn. Cho phép mình được nghỉ ngơi, được yên lặng, được tạm gác lại tất cả những điều đã từng khiến mình phải mạnh mẽ. Nhưng nếu ngày mai thức dậy, lòng vẫn còn buồn, Thi quyết định sẽ buông tay”, Khánh Thi viết.

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh rằng quyết định ấy không xuất phát từ việc cô thiếu cố gắng hay phủ nhận những giá trị mình từng vun đắp. Sau ba năm nỗ lực, cô nhận ra bản thân cũng cần được nghỉ ngơi và quan tâm đến chính mình.

Hiện tại, Khánh Thi chưa tiết lộ cụ thể sự việc hay công việc khiến cô cân nhắc buông bỏ. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định những chia sẻ này liên quan đến chuyện gia đình, hôn nhân hay một dự án cụ thể. Dù vậy, bài đăng đầy cảm xúc của nữ kiện tướng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, khiến nhiều người lo lắng và gửi lời động viên. Không ít khán giả hy vọng Khánh Thi có thể dành thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sự cân bằng sau những áp lực đã trải qua.

Sau ba năm dốc sức cho những điều mình tâm huyết, việc Khánh Thi bất ngờ nhắc đến hai chữ “buông tay” đang trở thành chi tiết khiến công chúng bàn tán rôm rả. Ảnh: FBNV

Livestream khóc nức nở lúc 4 giờ sáng

Đây không phải lần đầu tiên Khánh Thi có động thái khiến netizen bàn tán. Vào tháng 8/2021, Khánh Thi bất ngờ phát trực tiếp trên trang cá nhân trong một không gian tối đen. Không xuất hiện rõ trước ống kính, nữ kiện tướng dancesport liên tục ho, bật khóc và nói những câu khiến người xem không khỏi hoang mang.

Trong đoạn livestream, Khánh Thi nhiều lần nhắc đến chuyện bị lừa và cảnh báo mọi người không nên tin tưởng người khác. Dù người hâm mộ liên tục để lại bình luận hỏi thăm, nữ nghệ sĩ vẫn không giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, có người bước vào phòng, bật đèn và buổi phát trực tiếp kết thúc.

Đoạn video sau đó cũng được xóa khỏi trang cá nhân của cô. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đặc biệt, trước đó Khánh Thi từng đăng tải một số dòng trạng thái ẩn ý về chuyện tình cảm, khiến nhiều người đặt nghi vấn mối quan hệ giữa cô và Phan Hiển đang gặp trục trặc. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán từ cư dân mạng, chưa có căn cứ xác thực.

Vào tháng 8/2021, Khánh Thi bất ngờ phát trực tiếp trên trang cá nhân trong một không gian tối đen.

Đến ngày 30/8/2021, Khánh Thi xuất hiện cùng Phan Hiển và có những tương tác tình cảm trên mạng xã hội. Một ngày sau, nữ kiện tướng chính thức lên tiếng về buổi livestream gây xôn xao. Theo chia sẻ của Khánh Thi, thời điểm đó dịch Covid-19 khiến công việc và cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng. Cô phải duy trì việc dạy nhảy trực tuyến, đồng thời chịu áp lực vì không thể thường xuyên ở bên các con và chăm sóc mẹ ruột.

Những lo lắng về sức khỏe gia đình, dịch bệnh và công việc khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng. Khánh Thi cũng khẳng định cuộc sống hôn nhân với Phan Hiển vẫn ổn định, phủ nhận những đồn đoán về việc cả hai rạn nứt. Sau lời giải thích, nhiều khán giả tiếp tục gửi lời động viên, mong nữ nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe và cân bằng cuộc sống.

Theo chia sẻ của Khánh Thi, do phải duy trì việc dạy nhảy trực tuyến, đồng thời chịu áp lực vì không thể thường xuyên ở bên các con và chăm sóc mẹ ruột.

Khánh Thi sinh năm 1982, là một trong những gương mặt nổi bật của dancesport Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, đồng thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo các chương trình khiêu vũ.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi khoảng cách 11 tuổi cùng hành trình gắn bó kéo dài hơn một thập kỷ. Sau nhiều năm chung sống và có hai người con, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022. Hôn lễ quy tụ đông đảo người thân, bạn bè và nghệ sĩ trong làng giải trí Việt.

Tháng 9/2023, gia đình tiếp tục đón thêm thành viên mới khi Khánh Thi sinh con gái thứ ba. Phan Hiển từng chia sẻ anh xúc động đến bật khóc khi nghe tiếng con chào đời. Trên mạng xã hội, vợ chồng Khánh Thi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con cái, hoạt động thi đấu và công việc huấn luyện dancesport.