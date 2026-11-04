Nhà mới 2 mặt tiền của NSƯT Cát Tường ở Gò Vấp, khiến Tiết Cương thốt lên: "Hoành tráng quá!"

Mới đây, NSƯT Cát Tường khiến khán giả chú ý khi chia sẻ hình ảnh căn nhà mới tại Gò Vấp cũ, TP.HCM. Trong chuyến ghé thăm cơ ngơi của đồng nghiệp, nghệ sĩ Tiết Cương không giấu được sự thích thú trước không gian sống rộng rãi, khang trang cùng nội thất gỗ được bài trí cầu kỳ. Anh liên tục trầm trồ: "Nhà đẹp, hoành tráng quá!".

Theo chia sẻ của Cát Tường, căn nhà nằm ở vị trí lô góc, có hai mặt tiền nên khá thông thoáng, đón được nhiều ánh sáng và gió tự nhiên. Bất động sản có diện tích khoảng 60m2, được xây dựng với kết cấu 4 tầng, phía trước và phía sau đều có khoảng sân riêng. Đây là những không gian giúp ngôi nhà có thêm độ thoáng, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho sinh hoạt hằng ngày.

Tiết Cương đến thăm nhà mới 2 mặt tiền của Cát Tường

Khoảng sân sau rộng rãi trong cơ ngơi của Cát Tường

Ngay khi bước vào phòng khách, Tiết Cương đặc biệt chú ý đến bộ bàn ghế gỗ có kích thước lớn, màu nâu bóng, được chạm trổ nhiều họa tiết tinh xảo. Bộ bàn ghế mang vẻ đẹp truyền thống, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian tiếp khách.

Cát Tường tiết lộ cô mua trọn bộ nội thất này từ Campuchia với giá 100 triệu đồng. Combo bao gồm bàn ghế gỗ, hai lọ lục bình lớn, hai lọ lục bình nhỏ và bức tranh gỗ treo tường. Tất cả được lựa chọn đồng bộ, tạo nên tổng thể sang trọng, có phần bề thế cho phòng khách.

Phòng khách bài trí bộ bàn ghế gỗ, tranh và lục bình hoành tráng

Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy nữ nghệ sĩ khá chăm chút cho không gian sống. Khu vực phòng khách có tivi màn hình lớn, rèm cửa họa tiết tím trắng và nội thất gỗ. Một số khu vực trong nhà vẫn còn đồ đạc, thùng carton và vật dụng đang được sắp xếp, cho thấy gia chủ còn tiếp tục hoàn thiện, bố trí nơi ở.

Bên trong nhà có bốn phòng ngủ. Đáng chú ý, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, bảo đảm sự thuận tiện và riêng tư cho các thành viên trong gia đình.

Tầng thượng view đẹp và trồng nhiều cây xanh

Không chỉ gây chú ý bởi diện tích và cách bài trí, căn nhà còn gắn với kế hoạch ổn định cuộc sống của nữ nghệ sĩ. Cát Tường chia sẻ cô mua nhà tại TP.HCM với mong muốn đón cha mẹ từ quê lên sống gần con cháu, thuận tiện chăm sóc khi tuổi cao.

Ở tuổi U50, Cát Tường vẫn duy trì công việc nghệ thuật kết hợp tận hưởng cuộc sống. Nữ nghệ sĩ cho biết cô liên tục nhận lời tham gia các dự án sân khấu. Cô đang tập luyện, biểu diễn nhiều vở kịch, tham gia làm giám khảo một chương trình và nhận lời hát tại các sự kiện. Đáng chú ý, cô còn hợp tác với diễn viên Trung Dũng thực hiện nội dung trên YouTube, được khán giả trong và ngoài nước quan tâm.

Cát Tường hiện sống cùng con gái và bố mẹ

Con gái duy nhất của Cát Tường là Nguyễn Cát Tường An, tên thân mật Nauy, từng có 8 năm du học tại Australia. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở về Việt Nam làm việc cho một công ty nước ngoài. Cát Tường luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ con gái nhưng cũng tôn trọng mong muốn sống tự lập của con.