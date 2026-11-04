Nữ thần mặt mộc đẹp phát sáng, một mình chấp 3 Hoa hậu chung khung hình

Tối 3/11, thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Bò Sữa Bay quy tụ nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt. Giữa dàn khách mời nổi bật, sự xuất hiện của Phương Anh Đào bất ngờ thu hút sự chú ý.

Trên thảm đỏ, nữ diễn viên lựa chọn chiếc đầm xanh pastel dáng dài, ôm sát cơ thể với phần cổ chữ V khoét sâu, kết hợp chi tiết khăn choàng mảnh vắt quanh cổ. Thiết kế mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa quyến rũ, giúp nữ diễn viên khoe bờ vai và vóc dáng thon gọn. Phương Anh Đào để tóc búi gọn, trang điểm nhẹ nhàng với điểm nhấn ở đôi mắt và nụ cười tươi tắn.

Đáng chú ý, khi đứng cạnh ba Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân và Lê Hoàng Phương, Phương Anh Đào vẫn tạo được sức hút riêng. Trong khung hình chung, nữ diễn viên ghi điểm nhờ gương mặt sáng, đường nét hài hòa cùng thần thái rạng rỡ. Cô liên tục nở nụ cười, tạo cảm giác gần gũi và tràn đầy năng lượng. Dù đọ sắc với 3 người đẹp từng đăng quang các cuộc thi nhan sắc lớn, Phương Anh Đào vẫn nhận về nhiều lời khen vì không hề lép vế.

Bên cạnh Phương Anh Đào, Kỳ Duyên, Thiên Ân và Lê Hoàng Phương cũng gây chú ý với phong cách riêng. Nếu Kỳ Duyên và Lê Hoàng Phương lựa chọn những thiết kế tông trắng thanh lịch, Thiên Ân xuất hiện với diện mạo quyến rũ, thì Phương Anh Đào lại nổi bật trong sắc xanh dịu mắt. Mỗi người một vẻ, tạo nên khung hình quy tụ nhiều nhan sắc đáng chú ý của showbiz Việt.

Phương Anh Đào đọ sắc rạng rỡ bên Kỳ Duyên - Thiên Ân - Lê Hoàng Phương (Clip: Meowentertainment)

Dân tình xuýt xoa khen ngợi nữ diễn viên, vẫn đẹp phát sáng khi đứng giữa 3 nàng hậu Việt

Sức hút nhan sắc của Phương Anh Đào không phải điều mới mẻ với khán giả. Nữ diễn viên sinh năm 1992, quê Bạc Liêu, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh rộng, cô từng tham gia phim truyền hình, sitcom và xuất hiện trong một số MV ca nhạc. Năm 2018, Phương Anh Đào tạo dấu ấn với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, sau đó tiếp tục góp mặt trong Chàng Vợ Của Em, Tro Tàn Rực Rỡ và Mai.

Đặc biệt, vai diễn trong Mai giúp tên tuổi Phương Anh Đào đến gần hơn với đông đảo khán giả. Diễn xuất giàu cảm xúc, khả năng hóa thân vào nhân vật có chiều sâu cùng vẻ đẹp đằm thắm giúp cô trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật của điện ảnh Việt.

Ánh mắt có chiều sâu, biểu cảm lôi cuốn khiến những vai diễn của Phương Anh Đào để lại nhiều ấn tượng với khán giả

Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc tự nhiên cũng là điểm khiến Phương Anh Đào thường xuyên được nhắc đến. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc cận mặt trên trang cá nhân, kể cả khi không trang điểm. Cô cũng từng thoải mái xuất hiện với gương mặt mộc trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2024, nhận được nhiều lời khen nhờ làn da sáng, vẻ ngoài tươi tắn và đường nét thanh tú.

Ở những hình ảnh đời thường, Phương Anh Đào không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo hay cầu kỳ mà ghi điểm bởi gương mặt hài hòa, đôi mắt có hồn và nụ cười duyên. Làn da trông khỏe khoắn, rạng ngời cùng thần sắc luôn tươi tắn khiến nữ diễn viên được nhiều khán giả ưu ái gọi là mỹ nhân mặt mộc của showbiz Việt.

Ai cũng xuýt xoa trước làn da khoẻ và sáng trong những lần nữ diễn viên tự tin khoe mặt mộc

Mỗi sự kiện, Phương Anh Đào không bao giờ khiến fan thất vọng về phong độ nhan sắc của cô

Những lần chung khung hình với các nàng hậu chứng minh cho visual "đỉnh chóp" của nữ diễn viên

Ảnh: Tổng hợp