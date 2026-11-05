Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz

| | Lifestyle

Lý do gì khiến cô phải hoàn trả số tiền này?

Vào ngày 4/11, chủ đề "Từ Nghệ Dương trả lại tiền mừng cưới của La Chính" đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Trung Quốc. La Chính tiết lộ khi đi dự đám cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, anh đã mừng cưới 1200 tệ (4,6 triệu đồng). Nhưng Từ Nghệ Dương đã biết được hoàn cảnh kinh tế khó khăn của La Chính, nên muốn trả lại toàn bộ khoản tiền này.

Sau cuộc nói chuyện, La Chính phải khuyên nhủ nhiều lần, Từ Nghệ Dương mới giữ lại 200 tệ (770 ngàn đồng) coi như tiền suất ăn và tấm lòng của đàn anh. Cô hoàn trả cho La Chính 1000 tệ (3,9 triệu đồng), bởi đối với hoàn cảnh khó khăn của đàn anh, đây cũng là 1 số tiền khá lớn.

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 1.

Từ Nghệ Dương trả lại tiền mừng cưới...

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 2.

... khi biết hoàn cảnh khó khăn của La Chính. Ảnh: X

Câu chuyện này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Netizen xứ Trung nhận xét đây là cách xử lý tình huống mẫu mực, vừa trân trọng tấm lòng của đối phương, vừa giữ được thể diện cho cả hai. Cả Từ Nghệ Dương lẫn La Chính đều biết đặt mình vào hoàn cảnh của người còn lại để thấu hiểu và nhường nhịn nhau, không làm tổn hại tình cảm cũng như danh dự của nhau. Được biết, La Chính và Từ Nghệ Dương từng hợp tác đóng chính trong bộ phim Cô Ấy Hoàn Hảo năm 2024.

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 3.

Từ Nghệ Dương và La Chính từng đóng chung phim Cô Ấy Hoàn Hảo năm 2024. Ảnh: X

Sinh năm 1995, La Chính là diễn viên "tay ngang" có xuất thân là ca sĩ thần tượng. Anh tham gia chương trình sống còn Idol Producer vào năm 2018, sau đó "lấn sân" sang diễn xuất mà không qua trường lớp đào tạo. La Chính đóng phim nhiều năm nhưng mãi quanh quẩn ở các vai nam chính ngôn tình nhạt nhòa, kịch bản và mức độ đầu tư hạn chế. Chưa kể, có thời điểm nhan sắc của anh cũng không được đánh giá cao, nhiều khán giả còn gọi anh là "nam chính ngôn tình kém sắc nhất màn ảnh".

Dấu ấn lớn nhất khi nói về La Chính là... nghèo. Sau 10 năm hoạt động, tài khoản của anh chỉ vỏn vẹn có 4.800 tệ (khoảng 18 triệu đồng). Anh còn phải gánh khoản nợ phạt vi phạm hợp đồng với con số trên trời suốt 10 năm, mãi đến tháng 1/2024 mới trả hết.

Nhiều fan cũng chú ý đến "phong cách nghèo" của nam diễn viên. Các diễn viên khác đi máy bay, được fan ra sân bay đón, còn fan La Chính ra đón anh ở ga tàu điện ngầm. Sau khi chào hỏi, fan bắt taxi về, còn nam diễn viên thuê xe đạp công cộng để đạp nốt về nhà. Trên livestream, có thể thấy rằng nam diễn viên 31 tuổi sống trong căn hộ chật hẹp, anh thản nhiên mở tủ lạnh lấy chai trà xanh dở để uống tiếp. Tuy nhiên, cũng có nhiều nghi vấn cho rằng nam diễn viên chỉ giả nghèo nhằm đánh bóng tên tuổi.

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 4.

La Chính nổi tiếng vì... nghèo. Ảnh: X

Về phần Từ Nghệ Dương, cô có chuyện tình đẹp như mơ với Hoàng Tử Thao. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Giữa tháng 10/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng. Đến tháng 10 năm nay, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương gây bão Cbiz khi "đánh úp" công khai đã lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, nàng thơ sinh năm 1997 chia sẻ loạt ảnh đi du lịch biển Maldives cùng ông xã và con trai đầu lòng. Theo nguồn tin trong giới, quý tử của cặp sao chào đời bí mật tại Mỹ vào ngày 14/10/2024. Sở hữu gen chiều cao nổi bật từ cha lẫn mẹ, con trai Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương có vóc dáng nổi bật, chân tay dài hơn so với trẻ em cùng lứa tuổi.

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 5.

Ảnh: X

"Nàng thơ" trả lại gần 4 triệu đồng tiền mừng cưới sau hôn lễ với chủ tịch showbiz- Ảnh 6.

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương đã có con trai đầu lòng. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo

Theo Minh Hồng

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn hộ sang như khách sạn của nữ MC SN 1986 là Thủ khoa Đại học, từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

Căn hộ sang như khách sạn của nữ MC SN 1986 là Thủ khoa Đại học, từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia Nổi bật

Không còn nhận ra Lê Giang Patrik

Không còn nhận ra Lê Giang Patrik Nổi bật

Quá khứ của nam MC Đường Lên Đỉnh Olympia từng tốt nghiệp Ngoại giao rồi đi làm bảo hiểm

Quá khứ của nam MC Đường Lên Đỉnh Olympia từng tốt nghiệp Ngoại giao rồi đi làm bảo hiểm

12:13 , 05/11/2026
Lê Bống diễn sâu cùng 3 chiếc vali ở sân bay?

Lê Bống diễn sâu cùng 3 chiếc vali ở sân bay?

12:00 , 05/11/2026
"Báu vật nhan sắc" Hàn Quốc: 55 tuổi vẫn sành điệu ngang gái đôi mươi

"Báu vật nhan sắc" Hàn Quốc: 55 tuổi vẫn sành điệu ngang gái đôi mươi

11:55 , 05/11/2026
Nữ diễn viên quyền lực nhất Hàn Quốc 2026: Visual cao sang lấn át cả Song Hye Kyo, đóng toàn phim top 1 rating cả nước

Nữ diễn viên quyền lực nhất Hàn Quốc 2026: Visual cao sang lấn át cả Song Hye Kyo, đóng toàn phim top 1 rating cả nước

11:35 , 05/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên