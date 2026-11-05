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Nam danh ca SN 1937 từ Mỹ về Việt Nam để chia tay lần cuối

| | Lifestyle

"Có những cuộc chia tay nếu bỏ lỡ lần này, chúng ta chẳng biết còn có cơ hội nào nữa hay không" – NSND Thanh Điền nói.

Mới đây, NSND Thanh Điền đã tâm sự về liveshow chia tay khán giả sắp diễn ra của danh ca Minh Cảnh và những kỷ niệm giữa nam danh ca với vợ chồng ông.

Nam danh ca SN 1937 từ Mỹ về Việt Nam để chia tay lần cuối- Ảnh 1.

Minh Cảnh và vợ chồng Thanh Điền - Thanh Kim Huệ

Ông chia sẻ: "Tám năm trước và tám năm sau. Biết bao nhiêu điều đã đổi thay. Thời gian trôi qua, cuộc đời có những cuộc gặp gỡ, những chia xa mà chẳng ai có thể biết trước ngày mai sẽ ra sao.

Đêm 7 tháng 11 sắp tới, có thể sẽ là một đêm diễn vô cùng đặc biệt, đêm mà danh ca Minh Cảnh chính thức khép lại hành trình nghệ thuật của mình trên sân khấu quê nhà. Một lần cuối cùng, một đêm diễn nữa thôi!

Cơ hội được gặp lại thần tượng, được nghe tiếng hát vàng son của một thời, đôi khi không phải cứ muốn là có thể gặp lại lần thứ hai như Thanh Kim Huệ cũng đã từng muốn nhưng có được đâu.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên gặp gỡ khán giả, nhớ những kỷ niệm bên anh Minh Cảnh, bên Thanh Kim Huệ… những tiếng hát đã gắn bó với bao thế hệ yêu mến cải lương.

Và hôm nay, khi nghĩ đến giây phút chia tay sân khấu của anh Minh Cảnh, lòng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động.

Nam danh ca SN 1937 từ Mỹ về Việt Nam để chia tay lần cuối- Ảnh 2.

Tôi tha thiết mong rằng quý khán giả, những người đã từng yêu thương, mến mộ tiếng hát Minh Cảnh, hãy dành chút thời gian đến Nhà hát Bến Thành mua vé ủng hộ đêm diễn sắp tới.

Hãy đến để gặp anh, để nghe anh hát, để cùng nhau lưu giữ một kỷ niệm đẹp trong đêm diễn đặc biệt này.

Bởi có những cuộc chia tay nếu bỏ lỡ lần này, chúng ta chẳng biết còn có cơ hội nào nữa hay không.

Đêm 7 tháng 11, một lần gặp gỡ, một lần tri ân, một kỷ niệm để đời.

Kính mong quý khán giả yêu thương và ủng hộ đêm diễn cuối cùng của danh ca Minh Cảnh tại quê nhà. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả!".

Minh Cảnh là một trong những danh ca thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương miền Nam. Ông từng nổi tiếng với nhiều vở diễn, bản thu âm ăn khách và có thời gian dài hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Minh Cảnh cũng từng kết hợp ăn ý với NSND Lệ Thủy, tạo nên một cặp song ca được đông đảo khán giả yêu mến.

Hiện định cư tại Mỹ, nam danh ca thỉnh thoảng vẫn trở về Việt Nam biểu diễn. Dù tuổi cao, ông vẫn cố gắng duy trì giọng hát để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, sức khỏe thời gian gần đây suy giảm đáng kể khiến ông lo ngại sẽ không còn đủ điều kiện đi lại, di chuyển để biểu diễn. Vì vậy, Minh Cảnh mong muốn thực hiện một liveshow cuối cùng tại quê nhà, như lời tri ân và lời chia tay gửi đến khán giả.

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Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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