Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam danh ca 74 tuổi: Chỉ bằng một ca khúc tán được vợ sống tận Úc

02-09-2025 - 12:45 PM | Lifestyle

"Bà xã tôi khi ấy đang sống tại Úc, đã thầm yêu tiếng hát của tôi vì nghe bài đó" – Thái Châu nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với khách mời là danh ca Thái Châu, một trong những giọng ca trữ tình nổi bật của nền âm nhạc Việt Nam. Với giọng hát nồng nàn và đầy cảm xúc, ông ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc bất hủ.

Nam danh ca 74 tuổi: Chỉ bằng một ca khúc tán được vợ sống tận Úc- Ảnh 1.

Thái Châu

Tại chương trình, danh ca Thái Châu chia sẻ: "Khi đã chọn một bài hát để biểu diễn, tôi luôn đầu tư suy nghĩ, sáng tạo và hát đúng với tâm tư tình cảm mà tác giả gửi gắm. Khi âm nhạc được thể hiện bằng cảm xúc chân thành thì khán giả sẽ cảm nhận được ngay.

Chính sự chỉn chu trong từng tiết mục đã giúp tôi giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ, đặc biệt với những bản nhạc trữ tình sâu lắng.

Không ngừng đổi mới, gần đây tôi cũng bắt đầu thử sức với dòng nhạc trẻ dù đã ở tuổi 74. Với tôi, đây là cách để rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, tạo sự giao thoa và học hỏi lẫn nhau.

Tôi không ngần ngại dành lời khen cho các nhạc sĩ trẻ hiện nay. Các em sáng tác rất hay, giai điệu mới mẻ và ca từ gần gũi với đời sống. Khi thể hiện nhạc trẻ hay nhạc xưa, tôi đều nghiên cứu kỹ để truyền tải đúng tinh thần bài hát.

Tôi tin rằng, nếu có sự nghiên cứu và sáng tạo hợp lý, sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và nhạc trẻ hoàn toàn có thể trở thành một xu hướng mới.

Nam danh ca 74 tuổi: Chỉ bằng một ca khúc tán được vợ sống tận Úc- Ảnh 2.

Thái Châu và vợ

Điều quan trọng là làm sao để món ăn tinh thần đó được khán giả chấp nhận và yêu thương.

Với tâm huyết dành cho thế hệ sau, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các ca sĩ trẻ.

Việc lắng nghe góp ý từ đàn anh, đàn chị và cả khán giả sẽ giúp các nghệ sĩ hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hát không chỉ là thể hiện kỹ thuật mà còn là sự chân thành, kỹ lưỡng và thật tâm. Khi khán giả khen mình hay thì đó mới là thành công thực sự".

Khi được hỏi về việc tình cảm từ người hâm mộ có ảnh hưởng đến đời sống cá nhân không, Thái Châu cho biết: "Tôi thấy đó là một động lực lớn. Điều quan trọng là cách tôi sắp xếp cuộc sống, luôn có chừng mực để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hay làm buồn lòng khán giả.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với bà xã cũng gắn liền với âm nhạc. Chính ca khúc Chiếc lá cuối cùng đã se duyên cho chúng tôi. Bà xã tôi khi ấy đang sống tại Úc, đã thầm yêu tiếng hát của tôi vì nghe bài đó. Qua những cuộc gọi đầy bất ngờ, chúng tôi đã tìm thấy sự đồng điệu và nên duyên từ đó".

Ngoài vai trò ca sĩ, Thái Châu còn được yêu mến ở vị trí giám khảo trong nhiều chương trình âm nhạc. Sự tận tâm, công tâm và truyền cảm hứng của ông luôn được các thí sinh trẻ trân trọng.

Sắp tới, nam danh ca sẽ cho ra mắt một số ca khúc nhạc trẻ mới trên kênh riêng của mình. Những sản phẩm này không chỉ đánh dấu bước đi mới trong hành trình nghệ thuật mà còn là lời chào thân thiện đến khán giả trẻ – những người đang ngày càng yêu mến chất giọng đầy cảm xúc của ông.

1.000 người tạo nên những đại cảnh khó tin tại các địa điểm trải dài từ Bắc vào Nam

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác

Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác Nổi bật

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng! Nổi bật

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn cùng những "trai tài, gái giỏi" lên TV sáng nay: Cap vội mà đẹp cỡ này...

12:29 , 02/09/2025
Kỷ lục chưa từng có mùa phim 2/9

Kỷ lục chưa từng có mùa phim 2/9

12:21 , 02/09/2025
Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào!

Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào!

11:47 , 02/09/2025
2 món nước chống già của Mỹ Tâm: Toàn món dân dã cứ ra chợ là có, vừa ngập collagen vừa thải mỡ giữ eo thon

2 món nước chống già của Mỹ Tâm: Toàn món dân dã cứ ra chợ là có, vừa ngập collagen vừa thải mỡ giữ eo thon

10:50 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên