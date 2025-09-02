Nam danh ca 74 tuổi: Chỉ bằng một ca khúc tán được vợ sống tận Úc

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với khách mời là danh ca Thái Châu, một trong những giọng ca trữ tình nổi bật của nền âm nhạc Việt Nam. Với giọng hát nồng nàn và đầy cảm xúc, ông ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc bất hủ.



Thái Châu

Tại chương trình, danh ca Thái Châu chia sẻ: "Khi đã chọn một bài hát để biểu diễn, tôi luôn đầu tư suy nghĩ, sáng tạo và hát đúng với tâm tư tình cảm mà tác giả gửi gắm. Khi âm nhạc được thể hiện bằng cảm xúc chân thành thì khán giả sẽ cảm nhận được ngay.

Chính sự chỉn chu trong từng tiết mục đã giúp tôi giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ, đặc biệt với những bản nhạc trữ tình sâu lắng.

Không ngừng đổi mới, gần đây tôi cũng bắt đầu thử sức với dòng nhạc trẻ dù đã ở tuổi 74. Với tôi, đây là cách để rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, tạo sự giao thoa và học hỏi lẫn nhau.

Tôi không ngần ngại dành lời khen cho các nhạc sĩ trẻ hiện nay. Các em sáng tác rất hay, giai điệu mới mẻ và ca từ gần gũi với đời sống. Khi thể hiện nhạc trẻ hay nhạc xưa, tôi đều nghiên cứu kỹ để truyền tải đúng tinh thần bài hát.

Tôi tin rằng, nếu có sự nghiên cứu và sáng tạo hợp lý, sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và nhạc trẻ hoàn toàn có thể trở thành một xu hướng mới.

Thái Châu và vợ

Điều quan trọng là làm sao để món ăn tinh thần đó được khán giả chấp nhận và yêu thương.

Với tâm huyết dành cho thế hệ sau, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các ca sĩ trẻ.

Việc lắng nghe góp ý từ đàn anh, đàn chị và cả khán giả sẽ giúp các nghệ sĩ hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hát không chỉ là thể hiện kỹ thuật mà còn là sự chân thành, kỹ lưỡng và thật tâm. Khi khán giả khen mình hay thì đó mới là thành công thực sự".

Khi được hỏi về việc tình cảm từ người hâm mộ có ảnh hưởng đến đời sống cá nhân không, Thái Châu cho biết: "Tôi thấy đó là một động lực lớn. Điều quan trọng là cách tôi sắp xếp cuộc sống, luôn có chừng mực để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hay làm buồn lòng khán giả.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với bà xã cũng gắn liền với âm nhạc. Chính ca khúc Chiếc lá cuối cùng đã se duyên cho chúng tôi. Bà xã tôi khi ấy đang sống tại Úc, đã thầm yêu tiếng hát của tôi vì nghe bài đó. Qua những cuộc gọi đầy bất ngờ, chúng tôi đã tìm thấy sự đồng điệu và nên duyên từ đó".

Ngoài vai trò ca sĩ, Thái Châu còn được yêu mến ở vị trí giám khảo trong nhiều chương trình âm nhạc. Sự tận tâm, công tâm và truyền cảm hứng của ông luôn được các thí sinh trẻ trân trọng.

Sắp tới, nam danh ca sẽ cho ra mắt một số ca khúc nhạc trẻ mới trên kênh riêng của mình. Những sản phẩm này không chỉ đánh dấu bước đi mới trong hành trình nghệ thuật mà còn là lời chào thân thiện đến khán giả trẻ – những người đang ngày càng yêu mến chất giọng đầy cảm xúc của ông.