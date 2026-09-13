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Nam danh ca ly hôn vợ tuổi U80: "Tôi thất bại vì nhiều lý do"

| | Lifestyle

Nam danh ca ly hôn vợ tuổi U80: "Tôi thất bại vì nhiều lý do"

"Tôi chưa biết điệu nên thất bại" – Tuấn Ngọc nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về việc chuyển từ hát nhạc ngoại quốc sang nhạc Việt của mình.

Nam danh ca ly hôn vợ tuổi U80: "Tôi thất bại vì nhiều lý do" - Ảnh 1.

Ông nói: "Sau khi sang Mỹ, tôi vẫn hát nhạc ngoại. Đến tận năm 1983, tôi vô tình nghe được một cuốn băng nhạc Ngô Thụy Miên. Cuốn băng đó được thực hiện năm 1974 mà gần 10 năm sau tôi mới được biết đến những bài hát đó, mới được nghe nhạc Ngô Thụy Miên. Tức là tôi gần như không nghe nhạc Việt tới thời điểm đó.

Và đối với tôi, cuốn băng đó phải nói là hay nhất ở thời điểm đó, được thực hiện công phu, hòa âm chu đáo, chỉn chu. Tôi ngạc nhiên khi nghe. Ca sĩ hát trong đó đều là những ca sĩ nổi danh. Từ đó tôi mới thích nhạc Việt mà muốn hát nhạc Việt.

Tôi cũng tự thấy mình đã biết ít nhiều về âm nhạc Việt Nam rồi nên muốn làm cái gì đó cho riêng mình. Từ đó, tôi tự thu một cuốn băng nhạc nhạc Việt cho mình.

Nhưng sau đó, tôi dọn về Hawaii và lại tiếp tục đi hát nhạc ngoại cho người nước ngoài nghe ở các câu lạc bộ, quán bar. Tôi hát ở Hawaii suốt 5 năm.

Nam danh ca ly hôn vợ tuổi U80: "Tôi thất bại vì nhiều lý do" - Ảnh 2.

Và tôi phải nói thật, cuốn băng nhạc Việt tôi thu năm 1983 đó thất bại, không được mọi người hưởng ứng nhiều. Tôi thất bại vì nhiều lý do. Lúc đó tôi hát khác bây giờ, hát khác kiểu mà khán giả hay nghe.

Nhiều người chê tôi, sao hát kỳ quá. Tôi quan niệm, hát tình cảm không nhất thiết phải hát điệu. Lúc đó tôi chưa biết điệu nên tôi thất bại.

Trong cuốn băng đó, tôi hát toàn bài hay nhưng lại thất bại. Tôi hát nhạc Việt chưa được như theo ý mình muốn. Ngay chính bản thân tôi khi ấy chưa quen với việc hát nhạc Việt, chưa có hướng đi riêng, chưa thực sự thấy hài lòng với cách hát của chính mình.

Tôi vẫn hay nói, ca sĩ phải có hướng đi riêng nhưng lúc đó tôi có nhiều hướng đi quá, chưa tìm được hướng đi riêng cho mình.

Ở thời của tôi, đa số ca sĩ đều không đi học trường lớp bài bản về thanh nhạc. Mọi người đều nổi tiếng nhờ có năng khiếu thiên phú riêng. Bản thân tôi cũng vậy, tôi có thể nói về nghệ thuật thì tôi hơn nhiều ca sĩ học trường lớp nhưng về kỹ thuật thì lại không bằng người ta".

Sau những thất bại, danh ca Tuấn Ngọc đã tìm được hướng đi riêng, được khán giả yêu quý và có một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ kéo dài nhiều thập kỷ. Về đời tư, Tuấn Ngọc khiến nhiều người tiếc nuối khi ly hôn ở tuổi U80.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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