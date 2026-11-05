MC Ngọc Huy sau 14 năm dẫn Olympia: "Olympia như 1 bữa ăn, menu luôn thay đổi, còn tôi thì chưa có lý do bỏ bữa"

Mỗi sáng Chủ nhật, khi nhạc hiệu Đường Lên Đỉnh Olympia vang lên, khán giả đã quá quen với hình ảnh một người dẫn chương trình điềm đạm, hóm hỉnh đứng giữa trường quay. Đó là MC, BTV Ngọc Huy. Anh bắt đầu dẫn Olympia từ năm thứ 13 và năm nay đã là mùa thứ 14 đồng hành cùng chương trình.

14 mùa Olympia là quãng thời gian đủ dài để nhiều lứa học sinh lớn lên. Có những khán giả từng ngồi xem anh dẫn khi còn học cấp 2, nay đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Có những thí sinh từng đứng trước mặt anh với đôi tay run run, nay đã trở thành nhà vô địch, du học sinh hay nhà nghiên cứu. Còn MC Ngọc Huy vẫn ở đó, mỗi tuần lại đón thêm những gương mặt mới, những ánh mắt hồi hộp mới.

Năm nay là năm thứ 14 MC Ngọc Huy đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia

Nhìn lại chặng đường 14 mùa gắn bó với Olympia, anh có những chia sẻ rất thật lòng. Đó là những lần "chán" rồi lại quay về, những câu hỏi khiến anh "bị kiến thức phản bội", tật xấu mãi chưa bỏ được và cả những câu cửa miệng bị Khánh Vy "lây" lúc nào không hay.

Nói thật nhé, sau 14 mùa đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia, đã có lúc nào anh thấy "chán" Olympia chưa? Nếu có, là điều gì kéo anh quay lại?

Có chứ! Tôi nghĩ nếu nói rằng làm một công việc suốt 14 mùa mà chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay có những khoảnh khắc muốn đổi gió thì có lẽ là không thật lòng lắm. Nhưng thực tế, có quá nhiều thứ đã kéo tôi lại.

Hãy thử hình dung một người giáo viên dạy Toán chẳng hạn, liên tục trong 20-30 năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, có vẻ như những năm tháng ấy chỉ là việc lặp đi lặp lại những công thức, định lý và bài tập. Nhưng thực tế, mỗi năm người thầy ấy lại gặp một thế hệ học trò khác nhau. Có những học sinh thông minh đến mức khiến thầy phải bất ngờ. Có những em rất nghịch ngợm, khiến thầy phải đau đầu. Có những em nhút nhát, có những em đầy tham vọng, có những em có cách nhìn nhận vấn đề mà chính người thầy chưa từng nghĩ đến. Và đôi khi, chính người thầy cũng học được điều gì đó từ học trò của mình. Tôi không biết người thầy đó có cảm thấy "chán" không, nhưng những cảm xúc mà thầy có được trong nhiều năm hành trình ấy là vô giá.

Với Olympia, MC Ngọc Huy luôn thừa nhiệt huyết và sự mới mẻ

14 năm đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia của tôi cũng vậy thôi. Có thể có lúc mệt vì lịch ghi hình dày đặc, hay vì một lý do nào đó, nhưng cứ bước vào trường quay, nhìn thấy những gương mặt học sinh mới, những ánh mắt hồi hộp, những nụ cười tươi rói và cả những giọt nước mắt tiếc nuối, tôi lại thấy mình có thêm năng lượng. Có một điều tôi nhận ra sau nhiều năm: mình không chỉ đang dẫn một chương trình truyền hình, mà đang được chứng kiến những năm tháng đẹp nhất của rất nhiều người trẻ.

Thêm nữa, Olympia đã cho tôi quá nhiều những thứ tuyệt vời về nghề, về sự nghiệp và cả cuộc sống hiện tại. Thế nên, những "chán", những "mệt" tự biết đường mà rút lui nhanh chóng.

Nói vui thì Olympia giống như một "bữa ăn" mà thực đơn thường xuyên thay đổi, còn tôi thì vẫn chưa có lý do gì để bỏ bữa.

Nhìn lại MC Ngọc Huy của Olympia mùa thứ 13 và MC Ngọc Huy của bây giờ, anh thấy mình đã thay đổi nhiều nhất ở điểm nào? Có tật xấu nào của ngày đầu mà giờ anh vẫn chưa bỏ được không?

Nếu nhìn lại những hình ảnh của mình ở Olympia năm thứ 13, tôi nghĩ điều thay đổi lớn nhất chính là cân nặng, hahaha. Đùa chứ, tôi nghĩ đó có thể là sự điềm tĩnh và biết lắng nghe hơn.

Thực tế, từ khi tôi bước chân lên sân khấu và trở thành một MC, tôi luôn hiểu một điều rằng một MC không nhất thiết phải là người nói hay nhất, nói nhiều nhất hay lúc nào cũng phải xuất hiện thật nổi bật. Người dẫn chương trình tốt nhất là người biết lùi lại đúng lúc, để nhân vật chính được thể hiện mình một cách tự nhiên nhất. Vì thế, việc mình điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe hơn, dù chỉ là "hơn một chút" mỗi ngày, đối với tôi cũng là thay đổi lớn nhất rồi.

Với tôi, một câu trả lời của thí sinh, sự hồn nhiên của các bạn, một lời chia sẻ đáng yêu, một ánh mắt hay một biểu cảm rất nhỏ cũng có thể tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ hơn cả những gì mình đã chuẩn bị trong kịch bản. Đến tuổi này, tôi chỉ muốn im lặng, nhìn ngắm và mỉm cười với những thứ nho nhỏ nhưng đáng nhớ. Nói câu này xong, nghe già nhỉ? (cười)

Còn về tật xấu hả? Tôi nghĩ tật xấu mà mình vẫn chưa bỏ được là khá thích trêu mọi người, trêu các bạn. Đôi khi thấy một tình huống có thể tạo ra tiếng cười là tôi rất khó bỏ qua. Tất nhiên, phải biết giới hạn và đúng thời điểm, nhưng thú thực có những lúc tôi cũng phải tự nhắc mình: Huy ơi, đang dẫn chương trình đấy, không phải đang ngồi với hội bạn thân đâu.

Ngoài ra, tôi kỹ tính, cầu toàn và OCD.

Anh quan niệm người dẫn chương trình tốt nhất là người biết lùi lại đúng lúc, để nhân vật chính được thể hiện mình một cách tự nhiên nhất

Cầm trịch Olympia nhiều năm như vậy, có câu hỏi nào anh tự trả lời thầm trong đầu rồi sai không? Nếu được đứng vào bục thi một trận, anh nghĩ mình sẽ "toang" ở phần thi nào nhất?

Ôi, nhiều lắm chứ! Thậm chí có những câu mà tôi rất tự tin trong đầu, đến khi nghe đáp án chính thức thì chỉ muốn quay sang nhìn camera xem có ai đang ghi lại khoảnh khắc mình vừa bị kiến thức phản bội hay không.

Thực ra, dẫn Olympia có một cái thú vị là mình được tiếp xúc với rất nhiều lĩnh vực kiến thức và được thu nạp nhiều thông tin mới liên tục. Kiến thức của mình chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì các bạn học sinh đang được học và tìm hiểu. Có những câu hỏi liên quan đến kiến thức chuyên sâu, những dữ kiện khoa học, lịch sử, văn học hay những lĩnh vực rất mới, tôi cũng phải bất ngờ trước cách các bạn đưa ra đáp án.

Tôi thích nhất là phần thi Khởi động và Tăng tốc, vì 2 phần đó có nhiều câu hỏi tôi còn tự trả lời được, sau nhiều năm rời ghế nhà trường. Tôi hay "toang" nhất ở phần Vượt chướng ngại vật. Tôi thuộc kiểu người thích phân tích, suy luận, cơ mà đôi khi lại "overthinking". Có khi đáp án đã ở ngay trước mắt nhưng mình vẫn cố tìm một lời giải thích phức tạp hơn. Khả năng là các bạn cùng chơi bấm chuông chán chê rồi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, phân tích (haha).

Chắc là nếu được thi Olympia thật, tôi sẽ chỉ dám đặt một mục tiêu rất khiêm tốn: "Em đến đây chỉ để được gặp chị Khánh Vy :D".

Sau nhiều mùa dẫn cặp, có thói quen hay câu cửa miệng nào của Khánh Vy mà giờ anh bị "lây" nhưng không hay biết không?

Phải thú nhận một điều là: Làm việc với Khánh Vy khiến tôi có thêm động lực để cập nhật những gì đang diễn ra trong thế giới của giới trẻ. Nếu không, có ngày thí sinh nói một câu bắt trend mà MC lại đứng hình mất ba giây thì cũng hơi nguy hiểm! Tôi nghĩ mình cũng bị lây một chút sự trẻ trung, sự linh hoạt và cách tương tác tự nhiên của Vy. Có những lúc đang dẫn, tôi thấy mình cũng bắt đầu sử dụng những cách diễn đạt trẻ trung hơn, nói chung là tự tin bắt trend hơn, không thiếu cái gì.

Là "cặp bài trùng" ở Olympia, MC Ngọc Huy bị "nhiễm" không ít thói quen từ cô em Khánh Vy

"Cố lên Khánh Vy" là câu Vy hay tự viết vào giấy nhiều nhất, từ kịch bản cho đến giấy nháp, từ iPad đến bảng thông tin thí sinh, nói chung là ở mọi nơi. Cách Vy luôn biết cách tự cổ vũ cho bản thân mình là điều rất đáng để học hỏi. Câu "Cố lên Huy eei" cũng trở thành câu cửa miệng của tôi từ khi nào không hay.

Ngoài ra, còn nhiều câu cửa miệng khác vui vui thôi, như là "OK bác tôi", "Chạm gỗ, chạm gỗ", "Gì vậy má", "Thôi chết rồi, thôi chết rồi"…

Nhìn lại hành trình Olympia năm thứ 26, đâu là khoảnh khắc khiến anh nhớ nhất, vì sao vậy?

Nếu phải chọn một trận đấu hay một khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hành trình Olympia năm thứ 26 thì quá khó với tôi. Quá nhiều những trận đấu mà điểm số liên tục thay đổi, có những màn rượt đuổi khiến cả trường quay hồi hộp đến những giây cuối cùng, khiến trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hơi xấu tính, nhưng năm thứ 26, tôi đặc biệt ấn tượng với những khoảnh khắc các bạn thí sinh gặp thất bại. Cái cách họ đổ gục xuống, nằm lăn ra đất, ôm mặt khóc rưng rức tại chỗ,… và quan trọng là cách họ đứng dậy sau mỗi lần như vậy.

Khoảnh khắc một thí sinh đang gặp bất lợi nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn bình tĩnh tìm kiếm cơ hội ở những câu hỏi tiếp theo. Hoặc có những bạn khi trả lời sai, dù rất tiếc nuối, vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc thi. Những điều ấy có thể không tạo ra một cú lội ngược dòng ngoạn mục, nhưng lại cho tôi thấy bản lĩnh của một người trẻ.

So với những mùa trước, anh thấy Olympia năm thứ 26 có gì khác biệt, từ cách thí sinh thi đấu, không khí trường quay đến những thay đổi của chương trình?

Tôi nghĩ Olympia năm thứ 26 có một điểm rất đặc biệt, đó là chúng ta đang được chứng kiến một thế hệ học sinh có nhiều điều kiện, nhiều cơ hội tiếp cận tri thức hơn, nhưng đồng thời cũng đứng trước những kỳ vọng và trách nhiệm lớn hơn so với các thế hệ trước.

Nhìn vào cách các thí sinh thi đấu, tôi nhận thấy các em không chỉ có kiến thức tốt mà còn rất tự tin, năng động, có tư duy độc lập và khả năng tiếp cận những vấn đề mới. Các em quan tâm đến khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, môi trường, những vấn đề toàn cầu và có thể trao đổi về chúng một cách khá tự nhiên. Điều đó cho thấy thế hệ trẻ ngày nay không còn chỉ học để vượt qua những kỳ thi, mà đang có xu hướng học để hiểu thế giới và tìm cách tạo ra những thay đổi trong thế giới ấy.

Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình phát triển. Chúng ta không chỉ mong muốn có một nền kinh tế lớn hơn, một vị thế cao hơn trên bản đồ thế giới, mà còn kỳ vọng đất nước có thể tạo ra những bước chuyển mình thực sự về khoa học công nghệ, giáo dục, năng lực sáng tạo và chất lượng cuộc sống. Thế hệ học sinh tham gia Olympia năm thứ 26 chính là thế hệ quan trọng sẽ phải gánh vác sứ mệnh lịch sử của giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!