Từ 1/10/2026, người đang đi học có thể nhận trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng: Những ai đủ điều kiện?

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2026, người đang đi học thuộc diện người có công hoặc thân nhân người có công với cách mạng có thể được hưởng trợ cấp ưu đãi lên tới 3.012.000 đồng/tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Câu 1: Nhóm người đang đi học nào đủ điều kiện nhận trợ cấp ưu đãi 3.012.000 đồng/tháng từ ngày 1/10/2026?

A. Toàn bộ học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo đang theo học đại học

B. Sinh viên đại học đạt thành tích xuất sắc và thuộc hộ cận nghèo

C. Thương binh hoặc con của thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên ✔

D. Con của người hoạt động kháng chiến có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 21%

Giải thích:

Theo Phụ lục I Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mức 3.012.000 đồng/tháng áp dụng cho thương binh, Anh hùng LLVT, con liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh hoặc người nhiễm chất độc hóa học bị tổn thương cơ thể từ 61% trở lên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (khóa học từ 1 năm trở lên) hoặc đại học.

Đáp án đúng là: C. Thương binh hoặc con của thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên

Câu 2: Mức trợ cấp hằng tháng cho con của thương binh hoặc bệnh binh có tỷ lệ tổn thương từ 21% đến 60% khi đi học là bao nhiêu?

A. 1.205.000 đồng/tháng

B. 1.511.000 đồng/tháng ✔

C. 2.410.000 đồng/tháng

D. 3.012.000 đồng/tháng

Giải thích:

Theo mục 11.2 Phụ lục I Nghị định 321/2026/NĐ-CP, con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương từ 21% đến 60%, hoặc con của bệnh binh từ 41% đến 60% khi đi học đủ điều kiện sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi là 1.511.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: B. 1.511.000 đồng/tháng

Nghị định 321/2026/NĐ-CP ngày 15/8/2026 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Quy định chi trả tiền trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với sinh viên đủ điều kiện được thực hiện ra sao?

A. Chuyển khoản định kỳ vào ngày đầu tiên của mỗi tháng

B. Chi trả một lần duy nhất vào cuối năm học khi có kết quả

C. Chi trả 9 tháng theo thời gian học thực tế tại trường

D. Cấp đủ 12 tháng/năm học và chi trả làm 2 đợt trong năm ✔

Giải thích:

Theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP và Nghị định 321/2026/NĐ-CP, thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng được tính đủ 12 tháng cho một năm học (tổng cộng 36.144.000 đồng/năm đối với mức 3,012 triệu đồng/tháng). Khoản tiền này được chi trả thành 2 đợt trong năm học chứ không chuyển định kỳ mỗi tháng.

Đáp án đúng là: D. Cấp đủ 12 tháng/năm học và chi trả làm 2 đợt trong năm

Câu 4: Điều kiện về hình thức và cơ sở đào tạo để người học được xem xét nhận trợ cấp ưu đãi hằng tháng là gì?

A. Đang học cơ sở giáo dục nghề nghiệp khóa từ 1 năm trở lên hoặc giáo dục đại học ✔

B. Đang theo học tại mọi trung tâm đào tạo ngắn hạn hoặc lớp bồi dưỡng kỹ năng

C. Đang học liên thông hoặc văn bằng hai tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập

D. Chỉ áp dụng cho người đang học các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Giải thích:

Theo Điều 94 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, đối với cấp học nghề nghiệp và đại học, người thuộc diện chính sách phải đang theo học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ 1 năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học thì mới đủ điều kiện xét hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Đáp án đúng là: A. Đang học cơ sở giáo dục nghề nghiệp khóa từ 1 năm trở lên hoặc giáo dục đại học

Câu 5: Nguyên tắc giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục khi người học cùng lúc thuộc nhiều diện chính sách là gì?

A. Được cộng dồn tất cả các khoản trợ cấp ưu đãi hằng tháng

B. Chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi ở mức cao nhất ✔

C. Nhận mức trung bình cộng của các diện chính sách đủ điều kiện

D. Do hiệu trưởng cơ sở giáo dục quyết định mức chi trả

Giải thích:

Theo Điều 95 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, trường hợp người học đồng thời thuộc nhiều diện hưởng ưu đãi giáo dục hoặc theo học cùng lúc nhiều ngành/cơ sở đào tạo thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi ở mức cao nhất tại một cơ sở giáo dục.

Đáp án đúng là: B. Chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi ở mức cao nhất

Nguyệt Phạm