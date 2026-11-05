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Từ đêm nay gió mùa đông bắc tràn về

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Từ đêm nay gió mùa đông bắc tràn về

Dự báo từ đêm nay (5/11), một đợt gió mùa đông bắc yếu sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Từ ngày mai, nền nhiệt giảm nhẹ.

Trước khi đón gió mùa, hôm nay miền Bắc trời nắng. Từ chiều tối và đêm, khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo ngày mai (6/11), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, khu vực đồng bằng ít mưa. Do đợt không khí lạnh này có cường độ yếu nên nền nhiệt chỉ giảm nhẹ, từ 2-3 độ.

Từ đêm nay gió mùa đông bắc tràn về- Ảnh 1.

Nền nhiệt miền Bắc có thể giảm nhẹ vào đêm 5/11 và ngày 6/11.

Khoảng ngày 8-9/11, không khí lạnh tăng cường xuống mạnh hơn, miền Bắc sẽ đón đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay. Nền nhiệt giảm nhanh trong ngày 9/11 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ đêm 9/11 ở đồng bằng Bắc Bộ.

Không khí lạnh mạnh cũng gây mưa dông rải rác cho khu vực miền Bắc trong các ngày 8-9/11, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, riêng Thanh Hoá – Nghệ An có mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo khoảng 7-8/11, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh có lúc có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 9-12/11, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong các ngày 7-8/11 và từ 11-14/11, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có thể xuất hiện mưa rào rải rác và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

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