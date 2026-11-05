Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì tiểu đường, bác sĩ thở dài: Bữa sáng đừng ăn 2 thứ!

Người đàn ông đang được nhắc đến là Tiểu Trần (Hà Nam, Trung Quốc), một nhân viên văn phòng có vẻ ngoài hoàn toàn khỏe mạnh. Anh chưa từng ghi nhận bất kỳ bệnh lý bất thường nào qua các kỳ khám sức khỏe định kỳ hàng năm, dù bận rộn vẫn luôn ăn đủ ba bữa một ngày.

Cho đến một buổi sáng gần đây, bi kịch bất ngờ ập đến. Đang ngồi làm việc tại văn phòng, anh Tiểu Trần đột ngột xuất hiện những cơn buồn nôn dữ dội rồi nôn mửa liên tục. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã đổ gục xuống bàn và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Đồng nghiệp xung quanh hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức. Thế nhưng, dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, người đàn ông 30 tuổi này đã không thể qua khỏi do biến chứng nhiễm toan ceton vì tiểu đường cấp tính.

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Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm khi cơ thể thiếu hụt insulin nghiêm trọng, đường trong máu không thể chuyển hóa thành năng lượng nên buộc phải tự đốt cháy chất béo với tốc độ cực nhanh. Quá trình này sinh ra lượng lớn axit ceton tích tụ làm ngộ độc máu, dẫn đến suy đa tạng và tử vong nhanh chóng.

Trước sự ra đi của anh, vị bác sĩ trực tiếp điều trị chỉ biết thở dài xót xa. Nhìn vào hồ sơ bệnh án và tìm hiểu thói quen sinh hoạt từ gia đình, bác sĩ cho biết Tiểu Trần hoàn toàn không hề hay biết mình bị tiểu đường từ trước. Anh đã vô tình bỏ qua những tín hiệu cảnh báo ngầm của cơ thể trong thời gian dài như hay mệt mỏi vào buổi sáng, thường xuyên khô miệng, khát nước và đi tiểu đêm. Ông thở dài nhắc nhở mọi người đừng ăn 2 món vào bữa sáng, đừng dẫm phải "vết xe đổ" của anh Tiểu Trần.

2 món ăn sáng "sát thủ"

Phân tích ca bệnh và lối sống hàng ngày, bác sĩ tìm ra nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cái chết đau lòng của Tiểu Trần bắt nguồn chính từ thói quen ăn sáng sai lầm suốt 5 năm.

Hóa ra, do tính chất công việc bận rộn và không quen nấu nướng, anh luôn duy trì một lối sống gấp gáp vào mỗi sáng. Để tiết kiệm thời gian, suốt 5 năm liên tục, bữa sáng của Tiểu Trần chỉ xoay quanh các món mua nhanh tại cửa hàng tiện lợi: Khi thì chiếc bánh mì ngọt, khi thì miếng bánh kếp chiên, lúc nào cũng kèm theo một chai/lon nước ngọt đóng chai. Anh xem đó là giải pháp vừa tiện lợi vừa nạp đủ năng lượng cho một ngày làm việc dài.

Bác sĩ giải thích rằng sau một đêm dài nghỉ ngơi, chỉ số đường huyết vào buổi sáng ở mức thấp nhất khiến tuyến tụy trở nên cực kỳ nhạy cảm. Việc nạp dinh dưỡng sai cách ngay khi vừa ngủ dậy sẽ tạo ra cú sốc chuyển hóa, ép cơ quan này phải làm việc vượt công suất để giải phóng insulin. Lặp lại thói quen này liên tục khiến các tế bào tuyến tụy bị suy thoái không thể phục hồi, dẫn đến rối loạn tiết insulin và phát bệnh tiểu đường.

Từ trường hợp đau lòng của anh Tiểu Trần, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp nên bỏ 2 món quen thuộc, nhiều người thích sau đây ra khỏi bữa sáng:

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- Đồ ăn, đồ uống nhiều đường: Bánh mì ngọt, bánh kem hay trà sữa chứa lượng đường sucrose và siro mạch nha khổng lồ nhưng lại hoàn toàn thiếu hụt chất xơ. Khi đi vào cơ thể lúc bụng rỗng, chúng làm tế bào nhanh chóng rơi vào trạng thái kháng insulin, khiến lượng đường dư thừa tích tụ dai dẳng trong máu.

- Các món ăn sáng chiên rán, ngập dầu mỡ: Quẩy chiên, bánh kếp rán hay đồ bột mì chiên tích tụ hàm lượng calo rỗng và chất béo bão hòa cực cao. Nhóm thực phẩm này cản trở trực tiếp quá trình chuyển hóa glucose, đồng thời làm xơ vữa hệ thống mạch máu, dễ dẫn đến biến chứng suy thận hoặc bệnh lý tim mạch.

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Nếu nhận thấy cơ thể có các dấu hiệu cảnh báo như mệt mỏi vào buổi sáng, hay khô miệng, khát nước sau khi ăn các món này, bạn cần nhanh chóng đi kiểm tra đường huyết lúc đói.

Còn để bảo vệ tuyến tụy và giảm nguy cơ mắc tiểu đường, vị bác sĩ này khuyên nên thay thế bánh ngọt bằng tinh bột hấp thu chậm như khoai lang, ngô, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám. Đồng thời, hãy áp dụng công thức "Tinh bột + Protein + Rau xanh" bằng cách bổ sung thêm trứng luộc, sữa tươi không đường kết hợp cùng dưa chuột, cà chua để làm chậm quá trình hấp thu đường. Cuối cùng, duy trì thói quen ăn sáng đúng giờ và hoàn thành trước 9 giờ sáng sẽ giúp dạ dày cùng tuyến tụy thiết lập đồng hồ sinh học ổn định, tránh tình trạng đường huyết trồi sụt thất thường.

Nguồn và ảnh: Sohu, IFeng