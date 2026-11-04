Bản đồ Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia MỚI nhất: 17/34 tỉnh thành đã có nhà vô địch

Từ năm thứ nhất đến năm thứ 26, Đường Lên Đỉnh Olympia đã tìm ra 26 Quán quân. Mỗi chức vô địch năm đều là niềm tự hào lớn của ngôi trường và cả địa phương nơi quán quân lớn lên. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 17 trong 34 tỉnh thành từng có người đứng trên bục cao nhất của trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Trong đó, có 4 địa phương cùng dẫn đầu với 3 nhà vô địch.

Đường Lên Đỉnh Olympia đã tìm ra Quán quân năm thứ 26 hôm 1/11 vừa qua (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia)

4 địa phương cùng có 3 Quán quân

Sau 26 năm, Hà Nội, Huế, Quảng Ninh và Quảng Trị là 4 địa phương có nhiều Quán quân Olympia nhất, mỗi nơi 3 người. Số Quán quân bằng nhau, nhưng mỗi nơi lại có một câu chuyện riêng.

Cả 3 Quán quân của Hà Nội đều là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đó là Phan Minh Đức (năm thứ 10), Trần Bùi Bảo Khánh (năm thứ 25) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26). Nhờ hai chức vô địch liên tiếp ở năm 25 và năm 26, Hà Nội vừa bắt kịp nhóm dẫn đầu.

Huế cũng có 3 Quán quân, cùng đến từ Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Hồ Ngọc Hân vô địch năm thứ 9, Hồ Đắc Thanh Chương vô địch năm thứ 16, còn Võ Quang Phú Đức vô địch năm thứ 24.

Hà Nội, Huế, Quảng Ninh và Quảng Trị đều có 4 Quán quân Olympia (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Quảng Ninh thì khác, cả 3 Quán quân Olympia của Quảng Ninh đều đến từ trường không chuyên. Đặng Thái Hoàng (năm thứ 12) và Nguyễn Hoàng Cường (năm thứ 18) học Trường THPT Hòn Gai. Nguyễn Hoàng Khánh (năm thứ 21) là học sinh Trường THPT Bạch Đằng.

Quảng Trị có Văn Viết Đức (năm thứ 15, Trường THPT Thị xã Quảng Trị) và Phan Đăng Nhật Minh (năm thứ 17, Trường THPT Hải Lăng). Quán quân thứ ba là Lê Vũ Hoàng (năm thứ 6), học sinh Trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình (cũ), nay thuộc Quảng Trị.

Những địa phương có 1 đến 2 nhà vô địch

Vĩnh Long là địa phương duy nhất có 2 Quán quân. Trần Ngọc Minh (năm thứ 1) và Lương Phương Thảo (năm thứ 3) cùng là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Có 12 tỉnh thành có 1 Quán quân. Ở miền Bắc, Hải Phòng có Phạm Thị Ngọc Oanh (năm thứ 11, Trường THPT Tiên Lãng), Bắc Ninh có Hoàng Thế Anh (năm thứ 13, Trường THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang cũ), Hưng Yên có Đặng Lê Nguyên Vũ (năm thứ 22, Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình cũ), Ninh Bình có Nguyễn Thị Thu Hằng (năm thứ 20, Trường THPT Kim Sơn A).

Dọc miền Trung, Thanh Hóa có Lê Xuân Mạnh (năm thứ 23, Trường THPT Hàm Rồng), Nghệ An có Trần Thế Trung (năm thứ 19, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu), Hà Tĩnh có Phan Mạnh Tân (năm thứ 2, Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh), Đà Nẵng có Võ Văn Dũng (năm thứ 4, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn), Quảng Ngãi có Lê Viết Hà (năm thứ 7, Trường THPT chuyên Lê Khiết), Gia Lai có Huỳnh Anh Vũ (năm thứ 8, Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định cũ).

Ở miền Nam, TP.HCM có Đỗ Lâm Hoàng (năm thứ 5, Trường THPT Gò Vấp), Đồng Tháp có Nguyễn Trọng Nhân (năm thứ 14, Trường THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang cũ).

Có rất nhiều tỉnh thành từng có 1-2 Quán quân (Ảnh: Life Team)

17 tỉnh thành vẫn chờ Quán quân đầu tiên

Một nửa số tỉnh thành trên cả nước vẫn chưa có Quán quân Olympia. Đó là Phú Thọ, Khánh Hòa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Chưa có Quán quân không có nghĩa là các địa phương này vắng bóng ở Olympia. Nhiều nơi từng có thí sinh vào tới trận Chung kết năm và chỉ còn cách ngôi vô địch một khoảng rất nhỏ. Olympia năm thứ 27 đang diễn ra và hoàn toàn có thể thêm một cái tên mới vào danh sách.

Thống kê Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia theo 34 tỉnh thành sau 26 mùa thi

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