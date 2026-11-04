Nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đang giữ chức Phó Chủ tịch SHB, sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng

Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển. Bên cạnh vai trò lãnh đạo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), anh còn gây chú ý bởi quá trình học tập tại nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt là việc tiếp tục theo đuổi con đường học thuật ở bậc nghiên cứu sinh khi đã có nhiều năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp.

Theo thông tin được Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố, Đỗ Quang Vinh là nghiên cứu sinh ngành Tài chính – Ngân hàng, khóa QH2023-E. Anh nhập học năm 2023, trong khi đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT SHB.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh

16 tuổi đã du học

Hành trình học tập ở nước ngoài của Đỗ Quang Vinh bắt đầu từ năm 2005, khi anh mới 16 tuổi. Con trai cả của bầu Hiển sang Singapore học phổ thông, sau đó tiếp tục đến Anh để theo đuổi chương trình đại học và sau đại học.

Trong giai đoạn 2008-2011, Đỗ Quang Vinh theo học chuyên ngành Tiền tệ và Ngân hàng – Tài chính tại Middlesex University (Anh) và nhận bằng cử nhân. Tiếp đó, từ năm 2012 đến 2013, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia (Anh).

Đáng chú ý, dù sinh trưởng trong gia đình có điều kiện kinh tế, Đỗ Quang Vinh vẫn từng làm thêm công việc phục vụ, bồi bàn vào buổi tối và cuối tuần để có thêm tiền sinh hoạt, mua sắm cá nhân trong thời gian ở nước ngoài.

Nghiên cứu sinh Đỗ Quang Vinh hoàn thiện các thủ tục nhập học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - Ảnh: UEB

Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Quang Vinh tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Mỹ với vai trò CEO của Tập đoàn T&T chi nhánh tại đây. Hiện tại, anh giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội.

Năm 2023, Đỗ Quang Vinh gây bất ngờ khi trở thành nghiên cứu sinh ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ về quyết định học tiến sĩ, ông cho biết đã tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo và lựa chọn Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB) bởi chất lượng đào tạo, môi trường học thuật và khả năng tiếp thu thêm kiến thức phục vụ công việc quản trị, điều hành doanh nghiệp.

“UEB là một trong những đơn vị đào tạo kinh tế hàng đầu tại Việt Nam. Trên các bảng xếp hạng học thuật uy tín thế giới, trường cũng nằm trong top cao, top 501-600 của BXH THE WUR by Subjects 2023 trong lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế, top 501-550 của BXH QS Ranking 2023 trong lĩnh vực Kinh doanh và Khoa học Quản lý. Tôi tin rằng, với môi trường học tập chuẩn quốc tế, chắc chắn tôi sẽ tích lũy được các kiến thức giá trị, tư duy mới để xây dựng, quản trị và phát triển doanh nghiệp của mình ngày một lớn mạnh", Đỗ Quang Vinh chia sẻ.

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, doanh nhân trẻ này đang có tổng giá trị tài sản vượt ngưỡng 1.500 tỷ đồng. Nhờ đó, anh được coi là nghiên cứu sinh giàu nhất trong lịch sử của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đỗ Quang Vinh được ví von là tổng tài ngoài đời thực

Cuộc sống đầy màu sắc của vị doanh nhân trẻ

Gia đình bầu Hiển khá kín tiếng, song các thành viên thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch, hoạt động đời thường và các sự kiện thể thao.

Ngoài con trai cả, ông Hiển còn có con trai thứ là doanh nhân Đỗ Vinh Quang, hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, đồng thời là Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Đỗ Vinh Quang kết hôn với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vào tháng 10/2022. Hai anh em thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động gia đình và công việc.

Trong bài chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, Đỗ Quang Vinh viết: "Chúc mừng sinh nhật Ba của con, người duy nhất mà con thần tượng và là người siêu anh hùng luôn xuất hiện mỗi khi con cần, giúp con trưởng thành, mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. I love you Dad".

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Đỗ Quang Vinh còn gây chú ý bởi ngoại hình điển trai và gu thời trang hiện đại. Anh thường được ví như hình tượng “tổng tài” bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

Ngoài công việc, anh đam mê du lịch, thời trang cao cấp. Anh từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá gần 7 tỷ đồng. Năm 2024, anh cùng em trai và em dâu đã đến Singapore để tham dự buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift – minh chứng cho niềm đam mê âm nhạc lớn của anh.

Bên cạnh đó, anh cũng từng tham gia trình diễn văn nghệ trong các chương trình nội bộ của ngân hàng mình.

Đỗ Quang Vinh khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Anh hiện là cha của 3 người con. Trong đó, cặp song sinh đầu lòng, gồm một trai và một gái, chào đời tại Mỹ năm 2019; người con thứ ba là một bé gái, sinh tháng 5/2025.

Đỗ Quang Vinh và các con

Tháng 10/2026, doanh nhân này chia sẻ hình ảnh bên cả 3 người con trên trang cá nhân, kèm dòng chú thích gọi các con là “toàn bộ gia tài quý giá”. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù bận rộn với công việc điều hành, anh vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành cùng các con trong các chuyến đi và hoạt động đời thường.

Anh từng bày tỏ quan điểm: "Không ai bận rộn đến mức không thể dành thời gian cho con cái". Cuộc sống của anh, cả trong công việc và đời thường, luôn tràn đầy năng lượng tích cực và tình thân.

Nguồn ảnh: FBNV