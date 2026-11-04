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Dạy từ mầm non đến lớp 12, trường học do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư có diễn biến mới

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Thông báo mới đây của Victoria School do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư gây chú ý.

Mới đây, hệ thống trường Victoria School (do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư) thông báo về việc chuẩn bị ra mắt trường liên cấp tại Lạng Sơn, với tên gọi Victoria School - Lạng Sơn.

Theo giới thiệu của nhà trường, cơ sở mới dự kiến triển khai mô hình giáo dục xuyên suốt từ bậc mầm non đến lớp 12, hướng tới phục vụ nhu cầu học tập của các gia đình tại địa phương.

Victoria School cho biết mô hình giáo dục tại đây được xây dựng theo định hướng trường học hạnh phúc, với sự đồng hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Chương trình học kết hợp giáo dục liên cấp xuyên suốt, chú trọng xây dựng nền tảng học thuật, khuyến khích tư duy độc lập, khả năng vận dụng kiến thức và phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.

Dạy từ mầm non đến cấp 3, trường liêp cấp do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư có diễn biến mới - Ảnh 1.

Tiết học mỹ thuật tại trường Victoria Shool. Ảnh: Victoria Shool

Bên cạnh chương trình học, trường nhấn mạnh việc lấy học sinh làm trung tâm, quan tâm đến cảm xúc tích cực, sự tự tin, sáng tạo và các giá trị sống tốt đẹp. Không gian học tập được định hướng kết hợp cảnh quan thiên nhiên với hệ thống tiện ích phục vụ hoạt động giáo dục.

Thực tế, Victoria School đã có cơ sở tại Lạng Sơn từ năm 2024. Ngày 21/4/2024, Trường Mầm non song ngữ quốc tế Victoria Mailand Hoàng Đồng, nằm trong Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng, được khánh thành và đưa vào hoạt động. Đây là giai đoạn đầu trong kế hoạch phát triển hệ thống Victoria School tại địa phương.

Trường mầm non này có diện tích hơn 3.000 m2, gồm 9 phòng học và các khu vực chức năng, phục vụ trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi. Chương trình giảng dạy kết hợp chương trình giáo dục mầm non Việt Nam với Cambridge Early Years.

Việc dự kiến phát triển trường liên cấp tại Lạng Sơn sẽ mở rộng phạm vi đào tạo của hệ thống ở địa phương, từ bậc mầm non lên các cấp học phổ thông. Tuy nhiên, thời điểm tuyển sinh, quy mô và lộ trình triển khai từng cấp học chưa được công bố cụ thể trong thông tin giới thiệu ngày 4/11.

Theo đó, Victoria School là hệ thống giáo dục liên cấp do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư. Ra đời với triết lý “học sinh hạnh phúc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, Victoria School là hệ thống trường liên cấp Quốc tế Song ngữ Cambridge, tiên phong áp dụng mô hình “Trường học Hạnh phúc” với bảo chứng từ UNESCO.

Dạy từ mầm non đến cấp 3, trường liêp cấp do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư có diễn biến mới - Ảnh 2.

Ảnh: Victoria Shool

Theo website chính thức, hệ thống hiện có 18 cơ sở tại trên khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở TP HCM và có sự hiện diện tại TP Đồng Nai và tỉnh Lạng Sơn. Danh sách bao gồm các trường Victoria School, Victoria Preschool cùng những cơ sở mang thương hiệu Midori Preschool và Dream School by Victoria Edu.

Hiện nay, không chỉ đầu tư vào trường liên cấp, Sovico còn mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực giáo dục đại học. Tháng 9/2026, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Tập đoàn Sovico công bố chính thức đồng hành, đầu tư cùng Trường Đại học Victoria Hòa Bình (tiền thân là trường Đại học Hòa Bình). Song song với đó, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo còn tham gia đầu tư vào trường đại học Thái Bình Dương.

Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

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