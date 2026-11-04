Đỗ Văn Duyên SN 1985 chuyển khoản 12.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Cường SN 1980: Công an rà soát giao dịch

Ngày 2/11/2026, tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Cường (SN 1980, trú tại thôn 1, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ nhận được 12.000.000 đồng từ một người không quen biết. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền chuyển nhầm, anh đã chủ động đến công an trình báo để được hỗ trợ xác minh.

Theo thông tin từ Công an xã Đông Quan, sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng chức năng nhanh chóng rà soát giao dịch và xác định người chuyển nhầm tiền là anh Đỗ Văn Duyên (SN 1985, trú tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Công an xã chủ động liên hệ với anh Duyên để xác minh, đồng thời phối hợp với hai bên đối chiếu thông tin, làm rõ nguồn gốc và chủ sở hữu hợp pháp của khoản tiền. Sau khi xác định đây là giao dịch chuyển nhầm, lực lượng chức năng hướng dẫn hai bên thực hiện hoàn trả 12.000.000 đồng theo đúng quy định, dưới sự chứng kiến của cán bộ công an.

Anh Nguyễn Văn Cường trao trả số tiền chuyển khoản nhầm dưới sự chứng kiến của Công an xã Đông Quan.



Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, anh Đỗ Văn Duyên đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Quan. Anh cũng ghi nhận hành động trung thực, tự giác của anh Nguyễn Văn Cường khi chủ động trình báo và phối hợp hoàn trả tài sản cho người chuyển nhầm.

Từ vụ việc, Công an xã Đông Quan khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và các thông tin liên quan trước khi xác nhận giao dịch chuyển tiền. Trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản lạ mà không rõ lý do, người nhận không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người không rõ danh tính, mà cần liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh và giải quyết theo quy định.

Việc tự ý chiếm giữ hoặc sử dụng tiền do người khác chuyển nhầm có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý. Trong vụ việc này, hành động chủ động trình báo của anh Cường cùng sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Đông Quan đã giúp khoản tiền được hoàn trả đúng chủ sở hữu, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên)



