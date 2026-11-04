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Nguyễn Thị Hoa SN 1969 chuyển khoản 35.000.000 đồng vào tài khoản của Huỳnh Ngọc Thúy SN 1982: Công an tiến hành rà soát giao dịch

| | Sống

Nguyễn Thị Hoa SN 1969 chuyển khoản 35.000.000 đồng vào tài khoản của Huỳnh Ngọc Thúy SN 1982: Công an tiến hành rà soát giao dịch

Công an phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh vừa hỗ trợ người dân nhận lại 30 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Vào lúc 8h sáng 2/11, Công an phường An Tịnh tiếp nhận trình báo của anh Huỳnh Ngọc Thúy (sinh năm 1982, ngụ phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) về việc tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận được số tiền 30 triệu đồng không rõ nguyên nhân và không biết thông tin người chuyển.

Nguyễn Thị Hoa SN 1969 chuyển khoản 35.000.000 đồng vào tài khoản của Huỳnh Ngọc Thúy SN 1982: Công an rà soát giao dịch - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Ngọc Thúy và bà Nguyễn Thị Hoa tại Công an phường An Tịnh

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường An Tịnh đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan, nhanh chóng xác định được chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1969, cư trú tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai).

Đến 15h40 cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Công an phường An Tịnh, anh Huỳnh Ngọc Thúy và bà Nguyễn Thị Hoa đã trực tiếp gặp nhau để thực hiện việc giao nhận lại đầy đủ số tiền 30 triệu đồng theo đúng quy định.

Qua vụ việc trên, Công an phường An Tịnh khuyến cáo khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý, tránh phát sinh vi phạm pháp luật.

 Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh 

Theo Kim Linh

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